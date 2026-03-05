A las 11:33 horas de hoy jueves 5 de marzo se reportó una nueva explosión en el volcán Sabancaya, ubicado en la región Arequipa.

La detonación estuvo acompañada de una emisión de cenizas y gases, reveló el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) con información del Centro Vulcanológico Naciona (CENVUL)l del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Precisó que las cenizas y gases expulsados vienen siendo dispersados por los vientos en dirección a los sectores Oeste y Noroeste, hacia los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados, informó la Agencia Andina.

Esta es la cuarta explosión que registra el Sabancaya, el segundo volcán más activo de Perú, en poco más de 24 horas. El primer evento ocurrió a las 10:15 horas del miércoles 4 de marzo.

El CENVUL agregó que una segunda explosión se registró a las 17:17 horas del mismo día y la tercera a las 21:23 horas, con un radio de dispersión de cenizas de poco más de diez kilómetros.

Sobre la explosión registrada esta mañana, el CENVUL indicó que las cenizas se dirigen con dirección al oeste y noroeste y alcanzará un radio de dispersión de 10 kilómetros.

Las cenizas y gases expulsados vienen siendo dispersados por los vientos en dirección a los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados. Foto: Andina

Recomendaciones ante explosiones

Ante este suceso recomendó a los pobladores locales protegerse los ojos utilizando lentes y usar mascarillas para evitar daños en las vías respiratorias y digestivas.

Que las autoridades y instituciones competentes realicen una evaluación permanente del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de las personas.