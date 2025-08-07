Arequipa: Más de un millón de ciudadanos en riesgo ante posible erupción del volcán Misti, según IGP. Foto: GEC
Arequipa: Más de un millón de ciudadanos en riesgo ante posible erupción del volcán Misti, según IGP. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Alrededor de un millón de habitantes de la se encuentran en riesgo de verse afectados ante una posible erupción del , advirtió el presidente ejecutivo del (IGP), Hernando Tavera.

explicó que la última erupción del Misti ocurrió hace aproximadamente 2050 años y que, si un evento similar ocurriese, las cenizas alcanzarían a distritos alejados como .

LEA TAMBIÉN: Arequipa: solo 14 de sus 109 municipios gastaron más del 75% de los recursos recibidos por minería

tiene más de un millón de personas, de habitantes, evidentemente hay más de un millón de población que está expuesta. El volcán Misti es considerado de mayor peligrosidad, pero no porque esté en proceso eruptivo, sino por la cantidad de población que está expuesta a un posible proceso eruptivo”, precisó el , en RPP.

precisó que el volcán se mantiene activo debido a que en su interior se han registrado constantes movimientos sísmicos.

Sin embargo, aún no se detecta la actividad como para elevar el nivel de alerta a naranja, el cual corresponde a la fase eruptiva del volcán.

LEA TAMBIÉN: Arequipa: Yarabamba y Cerro Colorado, los distritos “ricos” con inversiones lentas

Cabe recordar que el , durante el mes de junio realizó una visita técnica a las estaciones de monitoreo de lahares (flujos de lodo), instaladas en seis quebradas que nacen del volcán Misti y las cuales atraviesan la .

Marco Rivera, investigador científico en vulcanología del IGP, remarcó la necesidad de ampliar este sistema a otras quebradas del Misti, debido a su efectividad comprobada.

Hernando Tavera, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, que el volcán se mantiene activo debido a que en su interior se han registrado constantes movimientos sísmicos. (Foto: Wikipedia).
Hernando Tavera, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, que el volcán se mantiene activo debido a que en su interior se han registrado constantes movimientos sísmicos. (Foto: Wikipedia).

TE PUEDE INTERESAR

JNJ exige a Fiscal de la Nación reincorporar “en el día” a Benavides como fiscal suprema
¿Problemas con tu celular? Tips esenciales para optimizar su rendimiento
Más del 90 % de vehículos retenidos en depósito del Callao son informales, comprobó la ATU

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.