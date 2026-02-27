El Perú se encamina a registrar un otoño e invierno más cálidos de lo normal como consecuencia del actual Fenómeno El Niño, que se mantiene en fase inicial y de intensidad débil, según estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó que, si bien el mayor impacto de este evento se concentra en los primeros meses del año con lluvias intensas, su persistencia también influirá en el incremento de las temperaturas durante las estaciones frías.

“El Niño no solo genera precipitaciones, sino también olas de calor. Cuando termine la temporada lluviosa, el impacto será principalmente en la temperatura del aire”, señaló.

En ese contexto, la especialista estimó que el otoño y el invierno podrían registrar valores hasta tres grados por encima de los promedios históricos. En Lima, por ejemplo, la temperatura promedio en otoño —que suele oscilar entre 23 °C y 24 °C— podría elevarse hasta los 26 °C.

Este comportamiento responde, explicó, al lento proceso de enfriamiento del mar. “Las aguas no se enfrían de manera súbita. Hay un proceso progresivo, por lo que se mantendrán condiciones cálidas en los próximos meses”, precisó.

El Niño en fase débil, pero con posibilidad de intensificarse

El Senamhi indicó que el evento El Niño que afecta actualmente al país se encuentra en una fase inicial de categoría débil. No obstante, los pronósticos apuntan a que podría alcanzar una intensidad moderada antes de julio, dependiendo de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

“Comparado con otros eventos, sigue siendo un Niño débil, pero hay que monitorear su evolución”, indicó Ávalos.

Las condiciones actuales del mar, con temperaturas por encima de lo normal frente a la costa peruana, favorecen la continuidad de lluvias, especialmente en la zona norte del país.

Marzo, un mes clave para lluvias y riesgos

A corto plazo, el Senamhi advirtió que marzo seguirá siendo un periodo de alto riesgo. Aunque se espera una breve tregua de lluvias en la zona centro hasta los primeros días del mes, las precipitaciones podrían retomarse posteriormente.

En Lima, incluso, se prevé una disminución temporal de lluvias hacia inicios de marzo, pero la entidad enfatizó que no se debe bajar la guardia.

“Marzo es históricamente el mes con mayor incidencia de huaicos en Lima. Con el calentamiento del mar, el potencial de lluvias sigue siendo importante”, advirtió la especialista.

Para el norte del país, marzo representa el pico de la temporada de precipitaciones, situación que se ve intensificada en escenarios asociados al Fenómeno El Niño.

Ante ello, el Senamhi recomendó a la población y a las autoridades mantener medidas de prevención y monitoreo constante, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos y activación de quebradas.