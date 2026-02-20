La sensación térmica o bochorno podría alcanzar los 32.5 °C en algunos distritos de Lima Metropolitana, estimaron hoy especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), al explicar la relación entre el bochorno y los episodios de llovizna de verano.

“Sí hay relación entre la llovizna en Lima y el bochorno durante el verano”, explicó a la Agencia Andina la ingeniera Raquel Loayza, especialista en meteorología.

Producto del trasvase de nubes desde la sierra central, diversos distritos de Lima y Callao reportaron esta madrugada ligeras lloviznas, con un acumulado de 0.2 milímetros (un litro de agua por metro cuadrado) en zonas como La Molina y Villa María del Triunfo.

Alta humedad en Lima

De acuerdo con Loayza, actualmente en la capital confluyen dos tipos de humedad: una proveniente de un mar aún frío y otra que llega desde la zona altoandina.

“A diferencia de la costa norte, la costa central todavía registra aguas frías, lo que hace que el aire sea más pesado y que no hayan vientos. Con el mar frío y la cobertura nubosa que viene del Ande, se produce un confinamiento de ambas humedades. La humedad se adhiere a la piel, los poros no respiran con normalidad y es allí cuando aumenta la sensación térmica y se percibe el bochorno entre la gente”, explicó.

En Lima suelen presentarse microclimas, por lo que el bochorno se siente de manera distinta según la zona. Loayza indicó que en el este de la capital -que comprende distritos como La Molina, Ate y Chosica- la temperatura máxima será de 30 o 31 °C; no obstante, la sensación térmica podría elevarse hasta los 32.5 °C.

En tanto, en la estación del Senamhi ubicada en Jesús María, la temperatura máxima alcanzaría los 28 °C, pero la sensación térmica llegaría a 29.5 °C. En Lima norte -por ejemplo Comas o Carabayllo- se esperan máximas de 31 °C y, debido a que por la mañana se registró una humedad del 95 %, también se prevé que la población experimente bochorno.

¿Hasta cuándo durará el bochorno?

La especialista del Senamhi señaló que el incremento de la sensación térmica continuará en Lima y Callao hasta el sábado 21 de febrero. “El tiempo es muy dinámico y va cambiando, pero estimamos que se sentirá mucho calor hasta este fin de semana, pese a que se registren mañanas o noches con lloviznas”, remarcó.

No obstante, precisó que desde el martes 24 o miércoles 25 de febrero disminuirían las lloviznas. “Es posible que se incremente la presencia de vientos, lo que mejoraría las condiciones del tiempo en Lima, pero ello se confirmará con el monitoreo diario”.