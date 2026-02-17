El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi) prevé para este año en el país temporadas de otoño e invierno cálidas para la zona costera, debido a la elevación de la temperatura del mar, producida por la presencia del Fenómeno El Niño, anunciada para marzo.

El subdirector de Predicción Climática de dicha entidad, Yury Escajadillo Fernández, indicó que la temperatura cálida que se tendrá, a partir de mediados de año, aproximadamente, será uno de los factores que caracterizará la posible presencia del Fenómeno El Niño.

Como se sabe, desde la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) se ha previsto la ocurrencia en la costa norte peruana de un Fenómeno El Niño de carácter débil que se haría presente a partir de marzo.

“A partir de mediados del año, el impacto del evento Niño costero ya no será tanto en las lluvias, sino que será térmico”, expresó Escajadillo. “Dependiendo de cómo se desarrolle este evento, se podrá caracterizar hasta cuántos grados por encima de lo normal podríamos tener”, explicó.

En ese sentido, Escajadillo indicó que “no vamos a tener el clásico otoño o el invierno crudo”, apuntó.

Lluvias en el norte

El otro aspecto que caracterizará la eventual presencia de El Niño será el de las lluvias, que se darán entre moderadas e intensas.

“Especialmente en marzo y abril no descartamos lluvias de moderadas a fuerte intensidad”, recalcó el especialista, quien precisó que en el mes de enero se empezaron a registrar niveles altos de lluvia, superando esto las previsiones propias de esa época del año. “Si esperábamos 50 milímetros en algún lugar, se ha superado esa cantidad”, refirió.

Esa situación se presenta en Tumbes, específicamente en febrero, mientras que en otros puntos de la costa norte, el nivel se acerca a lo previsto.

En ese sentido, indicó que es probable que estos excesos de lluvia se registren también en otras zonas de la costa norte.

“Hay que recordar un dato importante: en marzo, a nivel nacional los lugares donde llueve más, en el norte del país son Piura, Tumbes, Lambayeque, y si esto coincide con un calentamiento del mar, hay que estar muy atentos”, señaló.