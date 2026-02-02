Precipitaciones. (Foto: GEC)
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que existen 137 distritos de la selva en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante el aviso meteorológico Nº 032 del Senamhi,

Según el citado documento, San Martín es el departamento con la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 11; seguido de Ayacucho (6), Amazonas y Huánuco (4 cada uno), Cajamarca y Pasco (3 cada uno) Junín y Puno (2 cada uno), sumando un total de 35 distritos.

Asimismo, 102 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Cusco, Loreto y Ucayali, se encuentran en riesgo alto. Para conocer los distritos involucrados, ingrese aquí.

Ante esta situación, el Indeci exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

