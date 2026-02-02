El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que existen 137 distritos de la selva en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante el aviso meteorológico Nº 032 del Senamhi, en el que anuncia la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad desde el 3 hasta el 4 de febrero.

Según el citado documento, San Martín es el departamento con la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 11; seguido de Ayacucho (6), Amazonas y Huánuco (4 cada uno), Cajamarca y Pasco (3 cada uno) Junín y Puno (2 cada uno), sumando un total de 35 distritos.

Asimismo, 102 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Cusco, Loreto y Ucayali, se encuentran en riesgo alto. Para conocer los distritos involucrados, ingrese aquí.

Ante esta situación, el Indeci exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.