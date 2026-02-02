El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda medidas de preparación ante el aviso meteorológico N° 033 (nivel amarillo) del Senamhi, en el que se informa sobre la ocurrencia de precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada intensidad.

Estos fenómenos se darán en la sierra de los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, fenómeno que ocurriría del martes 3 al miércoles 4 de febrero.

De acuerdo al pronóstico, se esperan acumulados de lluvia próximos a 25 mm/día en la costa norte, valores entre 12 y 20 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 18 mm/día en la sierra centro y valores que oscilarían entre 15 y 20 mm/día en la sierra sur.

Además, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2,800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3,800 m s. n. m. de la sierra central y sur.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además, se espera lluvia dispersa en la costa.

Ante esta situación, el Indeci exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos; así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, se recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.