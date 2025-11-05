Indeci. (Foto: Difusión)
Indeci. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Mediante la , se designó a Luis Enrique Arroyo Sánchez en el cargo de Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La medida se da tras aceptaen dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados; ello a través de la .

El Indeci es un organismo público ejecutor, integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adscrito al Ministerio de Defensa, que tiene como función asesorar y proponer al ente rector (Presidencia del Consejo de Ministros) la normativa que asegure procesos técnicos y administrativos de la gestión reactiva.

Asimismo, son responsables técnicos de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.

TE PUEDE INTERESAR

Indeci: 103 distritos de sierra centro y sur en riesgo por bajada de temperatura nocturna
Designan a Alberto Lozada como nuevo jefe del Indeci
Indeci alerta que ríos Huallaga y Cajamarquino están en umbral rojo
Jefe de Indeci pide declarar en emergencia a Tumbes tras desborde del río

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.