Mediante la Resolución Suprema Nº 064-2025-DE, se designó a Luis Enrique Arroyo Sánchez en el cargo de Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La medida se da tras aceptar la renuncia de Alberto Manuel Lozada Frías en dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados; ello a través de la Resolución Suprema Nº 063-2025-DE.

El Indeci es un organismo público ejecutor, integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adscrito al Ministerio de Defensa, que tiene como función asesorar y proponer al ente rector (Presidencia del Consejo de Ministros) la normativa que asegure procesos técnicos y administrativos de la gestión reactiva.

Asimismo, son responsables técnicos de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.