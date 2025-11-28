El Instituto Geofísico del Perú (IGP) presentó un nuevo análisis científico sobre la exposición del distrito de Paucarpata frente a los peligros asociados al volcán Misti, uno de los más vigilados del país. El documento, entregado a la municipalidad distrital, detalla puntos críticos, zonas seguras y rutas que deben optimizarse para una evacuación eficaz en caso de actividad eruptiva.

El informe titulado Evaluación de la exposición del distrito de Paucarpata frente a los peligros volcánicos del Misti y su contribución en un Plan de Gestión Reactiva, fue entregado por el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, al alcalde Marco Antonio Anco, durante una ceremonia realizada en el Colegio de Arquitectos del Perú – Arequipa.

Tavera recordó que Arequipa vive en una exposición constante al comportamiento del Misti. “En Arequipa vivimos expuestos a la posibilidad de una erupción. Mientras más cerca estamos de las quebradas y de la estructura del volcán, mayor es el nivel de riesgo al que estamos sometidos” , afirmó.

Según explicó, el estudio permite precisar qué áreas de Paucarpata ofrecen mejores condiciones de resguardo, considerando las características del suelo y la cercanía al coloso.

El nuevo estudio del IGP precisa zonas seguras y rutas críticas en Paucarpata para fortalecer la preparación ante una eventual erupción del Misti.

“Este fue un trabajo articulado con la Municipalidad de Paucarpata en las faldas del Misti donde se ha evaluado la calidad y estabilidad de los suelos para conocer si las zonas se ubican sobre capas de ceniza, tierra suelta o depósitos de rocas”, señaló.

Además, destacó que el informe detalla distintos escenarios de riesgo y señala los puntos críticos del distrito, asimismo, este trabajo de identificación conjunta permitirá mejorar las rutas de evacuación y garantizar que la población pueda reaccionar de forma rápida y segura frente a una posible actividad volcánica.

El proceso incluyó además talleres de capacitación y validación con especialistas en gestión del riesgo de desastres. Durante el evento, la especialista del IGP en GRD, Bárbara Cuadros, destacó el papel de la evidencia científica para la planificación pública.

“El IGP trabaja con informes basados en evidencia científica, lo que permite que todas las autoridades - como de Paucarpata - elaboren estrategias, programas y planes de gestión pública orientados a un territorio más ordenado y resiliente”, comentó.

A la presentación asistieron también representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, autoridades del distrito de Tiabaya y la alcaldesa de Chiguata, Gladys Ticona, quienes vienen impulsando esfuerzos de preparación ante distintos peligros volcánicos.