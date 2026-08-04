Los ingresos de Entel Perú crecieron 8.1% en el primer semestre, por encima del avance de 6.4% registrado por la operación en Chile. (Foto: Entel)
Los ingresos de Entel Perú crecieron 8.1% en el primer semestre, por encima del avance de 6.4% registrado por la operación en Chile. (Foto: Entel)
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Redacción Gestión
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presentó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre y primer semestre de 2026, periodo en el que obtuvo una utilidad neta de US$ 60.1 millones, un incremento de 29.1% respecto al mismo lapso del año anterior. El avance estuvo respaldado por el desempeño de su , donde la compañía incorporó cerca de 770,000 nuevos clientes postpago en los últimos 12 meses y registró un crecimiento de ingresos superior al de Chile.

Durante el primer semestre, los ingresos de crecieron 8.1%, por encima del avance de 6.4% registrado por la operación chilena. Solo en el segundo trimestre, el negocio peruano elevó sus ingresos 8.9%, impulsado por mayores ventas de (+7%), (+13.1%) y servicios fijos y de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) (+10.1%).

Perú gana protagonismo

El reporte también mostró que Perú se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento del grupo. De los 1,166,369 nuevos clientes incorporados por Entel en los últimos 12 meses, cerca de 770,000 provinieron del mercado peruano, equivalente a casi dos de cada tres nuevas altas de este segmento. En comparación, Chile aportó alrededor de 396,000 nuevos usuarios postpago en el mismo periodo.

Pese al avance del segmento postpago, la base total de clientes móviles del grupo se redujo ligeramente en términos interanuales debido a la disminución del , una tendencia observada tanto en Chile como en Perú. Al cierre de junio, Entel contabilizaba más de 20.2 millones de clientes móviles entre ambos mercados.

Perú aportó cerca de 770,000 nuevos clientes postpago en el último año, equivalente a casi dos de cada tres altas registradas por Entel en ese segmento. (Foto: Archivo)
Perú aportó cerca de 770,000 nuevos clientes postpago en el último año, equivalente a casi dos de cada tres altas registradas por Entel en ese segmento. (Foto: Archivo)

A nivel consolidado, los ingresos del grupo ascendieron a US$ 1,743 millones durante el primer semestre, un crecimiento de 7.5% frente al mismo periodo del año anterior. En tanto, el EBITDA aumentó 9.3%, hasta US$ 485 millones, mientras el margen EBITDA mejoró de 27.4% a 27.8%.

Asimismo, la compañía redujo sus inversiones (capex) en 2.9% durante la primera mitad del año, aunque mantuvo el foco en el despliegue de en Chile y Perú, así como en la expansión de fibra óptica en el mercado chileno.

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