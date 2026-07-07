El 77% de las conexiones 5G en Perú se realiza en la banda de 3,500 MHz (3.5 GHz). Foto: MTC.
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Josimar Cóndor
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En la carrera por el despliegue de la tecnología 5G, los países de América Latina han seguido diversas rutas y han avanzado con diferentes ritmos. En uno de los últimos movimientos de la región, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en Perú subastó bloques para el 5G en septiembre de 2025 tras el reordenamiento de la banda 3.5 GHz y estos fueron obtenidos por Entel, Bitel, Claro e Integratel. Así, Perú es actualmente el país de Sudamérica que emplea más bandas para 5G, según el último reporte de la británica Opensignal. ¿Tal situación representa una ventaja o una limitante?

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