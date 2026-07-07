Dicho análisis -presentado en mayo de 2026 - muestra que el 77% de las conexiones 5G en Perú se realiza en la banda de 3,500 MHz (3.5 GHz), considerada la banda media ideal para 5G. El 13% restante opera en 2,300 MHz y 10% en 2,100 MHz y 2,600 MHz. En contraste, Chile, Colombia, Argentina, Paraguay y Uruguay concentran el 100% de su tráfico 5G en 3,500 MHz.

“La banda de 3,500 MHz es, de hecho, la banda 5G de referencia en Latinoamérica: está implantada en 11 de los 14 mercados, y es la única banda 5G en cinco de ellos”, indicó el reporte.

Sin embargo, en Perú, tal banda no soporta todo el despliegue de 5G, mostrando así una fragmentación que estaría pasando factura a la velocidad y consistencia del servicio.

Perú es actualmente el país de Sudamérica que emplea más bandas para 5G, según el último reporte de la británica Opensignal.

La banda 3,500 MHz, espectro clave

Para el despliegue de 5G, la banda de 3.5 GHz se ha convertido en el estándar global por varias razones técnicas y de mercado. En particular, ofrece mayores velocidades, siendo así más eficiente que las bandas bajas (debajo de 1 GHz), que dan cobertura, pero poca velocidad.

Asimismo, al ser una banda adoptada por Europa, Asia y gran parte de América Latina, garantiza mayor disponibilidad de equipos compatibles y costos más bajos.

Distribución del espectro 5G en los mercados latinoamericanos. Fuente: Opensignal.

Sobre el asunto, Freddy Alvarado, especialista en telecomunicaciones y director de la Maestría en Gestión de la Ciberseguridad y Privacidad de ESAN, remarcó que la banda 3.5 GHz es la más idónea para el 5G en las ciudades porque permite cierta densidad de comunicaciones.

“Para una ciudad como Lima, la ciudad principal en la costa, la banda 3.5 GHz es lo más ideal, pero requiere obviamente también inversión. Entiendo que Claro, Movistar, Bitel y Entel se habían comprometido a invertir”, comentó a Gestión.

Para el despliegue de 5G, la banda de 3.5 GHz se ha convertido en el estándar global por varias razones técnicas y de mercado. (Foto: difusión).

Refirió que las bandas “altas” o sobre 5 GHz o 6 GHz permiten promover, por ejemplo, el desarrollo de ciudades inteligentes con internet de las cosas y vehículos autónomos, que van a demandar un mayor ancho de banda. “Prácticamente la velocidad se multiplica por 10 o 20 veces y es una navegación sin latencia, sin demora”, anotó.

Por el momento, tener el 77% de las conexiones a 5G en la banda de 3.5 GHz indica que el enfoque en Perú está muy concentrado en zonas urbanas.

Fragmentación de bandas en 5G: menor velocidad

La situación en Perú refleja el resultado de subastas espectrales realizadas en distintos momentos y con lógicas diferentes. La banda de 2,300 MHz se asignó para servicios de 4G; mientras que la de 2,100 MHz ya estaba en uso. La de 3,500 MHz, clave para 5G, tuvo un proceso de reordenamiento de cerca de siete años hasta el 2025.

El resultado fue una red fragmentada y equipos celulares que saltan entre bandas, tornando el proceso más complejo y con menor velocidad.

Al respecto, Alvarado mencionó que el escenario ideal es que el 5G disponga de una propia infraestructura. Sin embargo, en Perú y otros países, esta tecnología se ha ido desplegando sobre diversas bandas, resultando en diferentes versiones.

“No es un 5G puro o 6G puro, porque se están montando en espectros que ya existen. Eso le resta velocidad, efectividad, pero es la manera como poco a poco van migrando de una tecnología a otra, o sea, es una versión natural”, anotó, tras destacar casos como Chile o Uruguay que ya tienen el 100% del 5G sobre la banda de 3,500 MHz.

La situación en Perú refleja el resultado de subastas espectrales realizadas en distintos momentos y con lógicas diferentes.

El reto es concentrar más tráfico de 5G en la banda 3,500 MHz, a fin de que la velocidad media siga subiendo.

“Perú viene rezagado, a nivel mundial y en Latinoamérica también. En Latinoamérica, quien está liderando la cobertura geográfica de 5G me parece que es Puerto Rico, aunque es un país más chico obviamente. Igual que Uruguay. En Perú, todavía recién estamos empezando”, añadió.

El 5G para zonas rurales y oportunidades a la vista

De otro lado, el reporte de Opensignal indica que el 5G por debajo de 1 GHz (banda 850 MHz) está prácticamente ausente en Latinoamérica. Solo está presente en Puerto Rico. “Sin espectro de banda baja, la cobertura rural del 5G y la penetración en el interior de los edificios siguen siendo un reto”, indicó.

En efecto, Alvarado subrayó que las bandas menores a 1 GHz (850 MHz o 700 MHz) serían las ideales para zonas no urbanas porque tienen mayor longitud y alcance.

“Para una zona rural donde no hay mucha densidad poblacional, eso sería lo ideal. Ahí tiene que entrar el Gobierno, porque para desplegar proyectos en zonas rurales de baja densidad, donde no es rentable para una empresa operadora de telecomunicaciones, se requieren proyectos del tipo asociación público privadas”, manifestó.

Asimismo, recalcó que otra estrategia es que las empresas operadoras puedan brindar proyectos para sectores puntuales, como minería, agroindustria, energía. Así, una red privada de 5 GHz sí les podría resultar rentable.

De igual manera, destacó la importancia de compartir infraestructura de telecomunicaciones para que cada empresa operadora no esté invirtiendo en sus propias instalaciones de antenas, generando así beneficios con mayor cobertura para la población.