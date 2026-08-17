Gilat Perú firmó un contrato por US$14 millones con el Gobierno Regional de Ayacucho para desplegar una nueva red de fibra óptica en el sur de la región. El proyecto será ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI) y tendrá un plazo estimado de 18 meses.

La subsidiaria de la israelí Gilat Satellite Networks Ltd. informó que la infraestructura comprenderá más de 1,060 kilómetros de fibra óptica y permitirá conectar 273 instituciones públicas, entre ellas 236 instituciones educativas y 37 establecimientos de salud.

Según la compañía, el proyecto alcanzará a unas 20,000 personas en 109 localidades del sur de Ayacucho, con el objetivo de ampliar la conectividad de entidades públicas ubicadas en esa zona de la región.

El nuevo contrato se suma a la presencia que Gilat ya mantiene en Ayacucho. La empresa es responsable de uno de los proyectos regionales de banda ancha impulsados por el Estado, que conectó 350 localidades y 731 instituciones públicas mediante una red de fibra óptica.

La firma del acuerdo también marca un nuevo avance de Gilat en su apuesta por proyectos de conectividad bajo el mecanismo de OXI. La compañía había señalado previamente que buscaba enfocarse en este tipo de iniciativas para ampliar la cobertura e impulsar nuevos proyectos de infraestructura digital.

La nueva red conectará 236 instituciones educativas y 37 establecimientos de salud en 109 localidades de Ayacucho, según informó la compañía. (Foto referencial)

Nueva red para el sur de Ayacucho

El proyecto busca ampliar la infraestructura de conectividad en una zona donde Gilat ya cuenta con operaciones, aunque se trata de un nuevo contrato y de una red adicional a los proyectos regionales que la empresa ejecutó anteriormente.

La compañía ha venido desarrollando proyectos de conectividad en distintas regiones del país a través de contratos con el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Con anterioridad, Gilat había señalado que había implementado seis proyectos regionales y avanzaba en la ampliación de sus redes en otras zonas del país.

Con este nuevo proyecto, Gilat Perú amplía su cartera de infraestructura de conectividad en el país y refuerza su presencia en Ayacucho, donde ya opera redes de fibra óptica.