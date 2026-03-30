Las intensas lluvias en la sierra perjudican a familias ayacuchanas. Labores de limpieza se realizan pese a contratiempos metereológicos. Foto: América Noticias
Las intensas lluvias en la sierra perjudican a familias ayacuchanas. Labores de limpieza se realizan pese a contratiempos metereológicos. Foto: América Noticias
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Redacción Gestión
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, la localidad de San Francisco (Ayna, Ayacucho) fue arrasada por el desborde del río Sankirhuato, cuyo caudal traspasó la altura de dos puentes en el distrito del VRAEM.

De esa manera, el evento meteorológico causó el deslizamiento de cerros aledaños, lo que ha dañado la infraestructura de decenas de viviendas y negocios.

Según consignaron medios como Canal N y América TV, para que “puedan resurgir” al perder sus emprendimientos y bienes.

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De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Defensa Civil, se presentaránDichas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Lluvias intensas acabaron con viviendas en Ayna-San Francisco, en La Mar, Vraem. Foto: Portal Ayacucho
Lluvias intensas acabaron con viviendas en Ayna-San Francisco, en La Mar, Vraem. Foto: Portal Ayacucho

Sobre la emergencia en el distrito perteneciente al VRAEM, ya se está realizando la limpieza de la vía afectada, de la mano de militares y la ciudadanía.

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No obstante, las tareas de remoción de troncos y rocas se ven afectadas por las adversas condiciones meteorológicas en el VRAEM.

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