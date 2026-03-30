A raíz de las intensas lluvias en la serranía, la localidad de San Francisco (Ayna, Ayacucho) fue arrasada por el desborde del río Sankirhuato, cuyo caudal traspasó la altura de dos puentes en el distrito del VRAEM.

De esa manera, el evento meteorológico causó el deslizamiento de cerros aledaños, lo que ha dañado la infraestructura de decenas de viviendas y negocios.

Según consignaron medios como Canal N y América TV, los ciudadanos exigen ayuda a las autoridades gubernamentales: desde la construcción de muros de contención hasta créditos para que “puedan resurgir” al perder sus emprendimientos y bienes.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Defensa Civil, se presentarán lluvias intensas en varias provincias de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna. Dichas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Lluvias intensas acabaron con viviendas en Ayna-San Francisco, en La Mar, Vraem. Foto: Portal Ayacucho

Sobre la emergencia en el distrito perteneciente al VRAEM, ya se está realizando la limpieza de la vía afectada, de la mano de militares y la ciudadanía.

No obstante, las tareas de remoción de troncos y rocas se ven afectadas por las adversas condiciones meteorológicas en el VRAEM.