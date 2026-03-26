Un total de 2′845,159 peruanos viven con probabilidad de riesgo muy alto ante la ocurrencia de inundaciones y movimientos de masa, como huaicos, deslizamientos, derrumbes y otros provocados por las lluvias intensas, en 2,203 zonas críticas ubicadas en nueve departamentos del país, según el “Estudio de escenarios de riesgo por lluvias para periodo abril - junio 2026”, elaborado por el Centro de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

De acuerdo a dicho documento, el pronóstico de precipitaciones para el periodo abril a junio 2026, prevé precipitaciones entre normales y superiores en la costa norte y la sierra norte occidental.

Asimismo, esta tendencia se extenderá hacia los sectores orientales del norte y centro del país, abarcando tanto la región andina como la selva. En la sierra sur occidental se estiman condiciones entre normales e inferiores.

Zonas críticas en riesgo alto y muy alto

Ante las perspectivas del escenario de precipitaciones para el periodo de abril - junio 2026, el documento del Cenepred detalla la existencia de zonas críticas por movimientos en masa en niveles de riesgo alto y muy alto ante el periodo de lluvias para el trimestre abril – junio 2026 ascienden a 1,105 zonas críticas ubicadas principalmente en los departamentos de Lima (141), Cajamarca (105), Áncash (105), Amazonas (105) y Cusco (81).

Respecto a la identificación de los puntos críticos en niveles de riesgo alto y muy alto ante inundaciones estos ascienden a 1,108 destacando su concentración en los departamentos de Huánuco (108), Junín (101), Puno (91), Lima (71) y Piura (69), constituyéndose estos lugares en zonas altamente susceptibles a la ocurrencia de eventos peligrosos desencadenados por las lluvias que ponen en riesgo la seguridad e integridad de la población y sus medios de vida.

Potenciales afectaciones por movimientos de masa

Asimismo, el Cenepred ha identificado a nivel nacional 25,468 centros poblados con probabilidad de riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de movimientos en masa, los cuales comprenden un total de 1′622,871 personas, 713,916 viviendas, así como 1,688 establecimientos de salud, 16 379 locales educativos, y 3′159,943 hectáreas de superficie agrícola expuestas que se encuentran distribuidos a nivel nacional.

En este mismo sentido, existen 25,379 centros poblados con un nivel de riesgo alto que comprenden 2′028,725 personas, 880,602 viviendas, 1,896 establecimientos de salud, 17,028 locales educativos y 2′714,203 hectáreas de superficie agrícola expuestas.

Daños posibles por inundaciones

Además, ante las perspectivas de precipitaciones, para el presente escenario, se ha identificado a nivel nacional 2,798 centros poblados que estarían expuestos a un riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de inundaciones, así como 1′222,288 personas, 376,751 viviendas, 843 establecimientos de salud, 5,999 locales educativos y 596,077 hectáreas de superficie agrícola expuesta.

Asimismo, se estima 8,460 centros poblados con un nivel de riesgo alto, que comprenden un total de 5′864,891 personas, 1′837,666 viviendas, 3,567 establecimientos de salud, 19,310 locales educativos y un millón 370,249 hectáreas de superficie agrícola expuestas, los cuales se encuentran distribuidos a nivel nacional.

Para conocer en detalle el contenido del estudio elaborado y difundido por el Cenepred, ingresar aquí.