Movistar informó que mejoró su desempeño operativo durante el primer semestre del 2026, impulsado por una estrategia de renegociación de contratos, simplificación de procesos y optimización de gastos. En ese contexto, su EBITDA creció 37% frente al mismo periodo del año anterior y el margen de este indicador aumentó en 5.8 puntos porcentuales.

El resultado operativo de la compañía, a su vez, se incrementó en S/42 millones, equivalente a una mejora interanual de 9.3%.

Durante los primeros seis meses del año, la empresa alcanzó eficiencias por S/239 millones gracias a la renegociación de contratos y la optimización de gastos. Según indicó, estos recursos se destinaron a fortalecer su propuesta de valor para los clientes, mejorar la calidad del servicio e impulsar inversiones en la red.

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Modernización de la red y crecimiento del consumo

En el plano operativo, Movistar señaló que entre abril y junio ocupó el primer lugar en el ranking de indicadores 5G de la herramienta Checa tu Internet Móvil de Osiptel. Además, indicó que el proceso de modernización de su red móvil ya soporta cerca del 60% del tráfico de datos de sus clientes y continuará hasta incorporar la totalidad del tráfico.

La empresa también reportó un aumento en el ingreso promedio por cliente (ARPU) en sus principales segmentos. En fibra óptica, este indicador creció 7% interanual en el segundo trimestre; en televisión paga avanzó 4%, impulsado por una propuesta que incluye la transmisión del 100% de los partidos de la Liga 1; mientras que en prepago aumentó 9% debido a mayores recargas asociadas a una oferta comercial.

Fachada de Integratel Perú (ex Telefónica del Perú), operadora que atraviesa un proceso de reestructuración financiera y operativa tras la adquisición de Telefónica del Perú.

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Como parte de su estrategia comercial, la compañía destacó que sus clientes accedieron a experiencias vinculadas a la Liga 1 y participaron en sorteos de entradas para conciertos de artistas como Ed Sheeran, Ricardo Arjona y Robbie Williams, además de espectáculos en el Multiteatro Movistar.