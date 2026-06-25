Vanessa Yupari, gerente general de la compañía, manifestó que actualmente la firma trabaja activamente en la renovación tecnológica de los procesos, dejando el modelo de tecnología on-premise y apuntando a un modelo de suscripción.

“Esto lo estamos viendo con los mejores partners del mercado a fin de que ellos se encarguen de este aspecto que nos reducirá trabajo manual y permitirá enfocarnos más en el análisis y en la toma de decisiones de la información interna”, explicó la ejecutiva.

En esa línea, Yupari anunció que otra de las herramientas que también se fortalecerá será la plataforma digital, específicamente, por medio del lanzamiento de un apliacativo dirigido al usuario final y enfocado en servicios generales. “Nosotros tenemos ya un aplicativo que se llama EDI, utilizado por nuestros clientes para gestionar y operar sus inmuebles; sin embargo, con esta otra opción los usuarios finales podrán centralizar sus pedidos, revisando el estatus y el control de sus requerimientos”, agregó la representante, tras indicar que la inversión este 2026 será el 10% del ebidta.

Tgestiona ejecuta proyectos enfocados en aumentar su eficiencia interna. (Foto: Tgestiona)

Más clientes y aterriza en Colombia

Las mayores eficiencias buscadas por Tgestiona en sus procesos internos apunta a un mejor servicio de cara a sus 40 marcas en portafolio; además, de las firmas que próximamente se incorporarán. La compañía tiene una operación muy activa en empresas de los sectores de banca, seguros, retail, entre otros.

“En esta primera parte del año hemos incorporado tres marcas, básicamente de los rubros financiero, seguros y de bancas. Para el segundo semestre, en proyección tenemos otras tres marcas importantes, aludiendo a dos de retail y una de banca tentativamente”, adelantó Yupari.

Sin embargo, la ejecutiva explicó que como parte de la estrategia de crecimiento la internacionalización será una realidad este año. En detalle, el próximo mes Tgestiona iniciará operaciones en Colombia; ello, de la mano de un cliente al que ya atienden más de cinco años localmente.

“Este año vamos a estar muy orientados a la implementación de la operación y ya en el 2027 saldremos a buscar nuevos clientes en este país, donde definitivamente hay un potencial enorme en empresas de banca, retail y oficinas corporativas”, expresó.

Yupari destacó que el mercado colombiano tiene espacio para proveedores como Tgestiona, desde el ámbito de integrador de servicios con una plataforma amplia y centralizada. “Para nosotros es una gran oportunidad de entrar a este mercado, dado que tenemos que reconocer que Colombia es un mercado hub de la región, con muchas compañías extranjeras que tienen sus sedes e infraestructura desarrollados en este territorio”, resaltó.

Empresa cuenta con 40 marcas en portafolio. (Foto: Tgestiona)

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Impactados por coyuntura, pero con proyectos

A diferencia de otros rubros, Tgestiona este año es cauto en cuanto a proyecciones, pues el desempeño de la primera parte del año se ha mantenido en terreno conservador por efecto del Fenómeno El Niño y la contienda electoral, principalmente.

“Hay un poco de detenimiento en lo que es inversión, viéndolo desde nuestro lado de proveedores de servicios; sin embargo, en cartera hay muchos proyectos dirigidos a lo que actualización de tecnología y equipamientos, los cuales seguro se verán mucho más claros en los siguientes meses”, detalló.

Finalmente, Yupari recordó que Tgestiona se crea en el 2001 como la empresa outsourcing de Telefónica del Perú, de modo de realizar servicios generales a más de 14 empresas del grupo (Telefónica Multimedia, Páginas Amarillas, entre otras). Sin embargo, en el 2006, de acuerdo a lineamiento de España, se permite que Tgestiona amplie sus servicios a compañías fuera del grupo Telefónica.

“En el 2017 dejamos de ser oficialmente parte del grupo Telefónica, muy nutridos de todo el legado en términos de gestión y procesos, y nos adquiere un grupo de empresarios peruanos. En adelante, la evolución constante de Tgestiona ha permitido que en los últimos 8 años se logre duplicar la facturación con servicios a diferentes rubros”, finalizó la representante.