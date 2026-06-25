Telefónica del Perú creó Tgestiona hace 25 años. (Foto: Tgestiona)
Telefónica del Perú creó Tgestiona hace 25 años. (Foto: Tgestiona)
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Mayumi García
mailMayumi García

A lo largo de 25 años de vida, la peruana Tgestiona, orientada al facility management (gestión de instalaciones), ha superado diferentes retos en su recorrido por brindar servicios a diversos actores de la empresa nacional. Así, la compañía que surgió, en el 2001, del seno de Telefónica del Perú se perfila este año a concretar su internacionalización, a la vez que ejecuta proyectos enfocados en aumentar su eficiencia interna.

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