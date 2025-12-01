La gerente general de la compañía, Vanessa Yupari, señaló que los dos sectores más intensivos en la contratación de este tipo de servicios son actualmente las entidades bancarias y los negocios de retail. En este último segmento, indicó que existe una creciente perspectiva por tercerizar diferentes actividades como la ejecución de diversos servicios y la responsabilidad de la gestión y operación de los inmuebles.

“No solamente las grandes corporaciones, sino también las medianas y grandes empresas vinculadas a consumo masivo y venta de productos en general. Es decir, no hablamos únicamente en los centros comerciales, sino en las tiendas que están dentro de los centros comerciales y que pueden tener puntos diversos a nivel nacional”, explicó la vocera.

Yupari destacó que las empresas del sector de retail están cuidando la infraestructura, principalmente, enfocándose en el correcto uso del equipamiento al interior de los inmuebles, mantenimiento de ascensores, escaleras y cámaras de seguridad. “Creo que hay un mejor nivel de inversión de parte del sector retail, especialmente, en aquellos lugares masivos de público en el que algún incidente o situación de riesgo impacte directamente en la seguridad de las personas o en la reputación de la empresa”, añadió.

El presente año, Tgestiona ha sumado dos clientes en el sector retail, con operaciones en Lima y provincias. Precisamente, las compañías en plena expansión priorizan la tercerización, pues eventualmente no disponen de proveedores para estos servicios en las ciudades en las que tienen presencia.

“Generalmente, los contratos de servicio suelen ser por periodos de tres años, pero los planes de mantenimiento se hacen con proyección de un año. Estas estrategias se trabajan de la mano de los clientes, priorizando sus necesidades y estableciendo planes para tener todo el año el mejor control operativo”, remarcó.

Otros sectores con potencial

Además de la banca y retail, Tgestiona también observa posibilidades de crecimiento en los sectores de salud privada y educación estatal. En el primero de ellos, las instalaciones necesitan de un mayor nivel de atención, considerando que se deterioran con el tiempo.

“Yo creo que en el sector salud privado, los inmuebles están pasando por una vida útil en la que requieren un mayor nivel de esfuerzo, dado de que no se trata de instalaciones nuevas. Y eso hace que estas instituciones de salud estén pensando seriamente en trasladar dicha preocupación de mantenimiento a especialistas de la rama”, indicó.

En torno al sector educativo, Yupari afirmó que el interés está en entidades del sector estatal.

“Tuve la oportunidad de juntarme con gente de Proinversión hace algunos meses y estamos evaluando ejecutar algunas acciones, de manera de contribuir en ese ámbito. Principalmente, en las zonas rurales donde la falta de mantenimiento de las instalaciones pueden poner en riesgo la seguridad de los niños. Entonces, el sector público necesita que nosotros, como sector privado, le ayudemos a construir, ofrezcamos asesoramiento técnico en modelos de facility management para que puedan también implementarlo y hacer licitaciones públicas en el que tengamos la oportunidad de participar”, agregó.

Finalmente, la vocera adelantó que la compañía se alista para inversiones que buscan fortalecer áreas de negocio con una mayor cantidad de especialistas; además, de la incorporación de tecnología con eficiencia energética.

