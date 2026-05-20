Tras el reciente sismo de 6.1 registrado en Ica, que generó temor en la población de dicha región y también se percibió en Lima, se pone sobre el tapete la vulnerabilidad de las viviendas autoconstruidas en algunas zonas de la capital.

Guillermo Huaco, investigador del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI, dijo a Canal N que el riesgo sísmico depende de la calidad del suelo y de la forma en que se levantaron las viviendas.

Por ejemplo, en algunas zonas de Lima hay suelos blandos de arcilla, limo y arena, que amplifican el movimiento sísmico y, por ende, traen una vibración más intensa durante un terremoto, lo que eleva el daño potencial.

En esa línea, explicó que los distritos de Lima con suelos más vulnerables ante un posible terremoto son Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Comas, Independencia, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos —especialmente en las zonas cercanas a los Pantanos de Villa—.

En tanto, los distritos con mejores condiciones de suelo son San Isidro, Miraflores, Jesús María, Magdalena, San Miguel y parte de Pueblo Libre.

7 de cada 10 viviendas en Lima y Callao fueron autoconstruidas, según Capeco. Foto: difusión

Huaco acotó que el principal problema de Lima es la autoconstrucción, ya que, al no ser elaboradas con la óptica de ingenieros civiles ni parámetros técnicos, el riesgo de colapso ante un sismo fuerte es más alto.

Cabe recordar que, en datos de CAPECO, 7 de cada 10 casas en Lima y Callao son autoconstruidas.