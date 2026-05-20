Sismo de magnitud 6.1 en Ica dejó al menos 27 heridos. También se sintió en algunas zonas de Lima y la costa. Foto: Andina
Sismo de magnitud 6.1 en Ica dejó al menos 27 heridos. También se sintió en algunas zonas de Lima y la costa. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, se pone sobre el tapete la vulnerabilidad de las viviendas autoconstruidas en algunas zonas de la capital.

Guillermo Huaco, investigador del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI, dijo a Canal N que e

Por ejemplo, en algunas zonas de Lima hay suelos blandos de arcilla, limo y arena, que amplifican el movimiento sísmico y,

LEA TAMBIÉN: Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conozca los temas que tratarán

En esa línea, explicó que los distritos de Lima con suelos más vulnerables ante un posible terremoto son Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Comas, Independencia, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos —especialmente en las zonas cercanas a los Pantanos de Villa—.

En tanto, los distritos con mejores condiciones de suelo son San Isidro, Miraflores, Jesús María, Magdalena, San Miguel y parte de Pueblo Libre.

7 de cada 10 viviendas en Lima y Callao fueron autoconstruidas, según Capeco. Foto: difusión
7 de cada 10 viviendas en Lima y Callao fueron autoconstruidas, según Capeco. Foto: difusión

Huaco acotó que el principal problema de Lima es la autoconstrucción, ya que, al no ser elaboradas con la óptica de ingenieros civiles ni parámetros técnicos, el riesgo de colapso ante un sismo fuerte es más alto.

LEA TAMBIÉN: Línea 2: cierran acceso a Vía Expresa por obras de conexión, ¿cuál será la ruta alterna?

Cabe recordar que, en datos de CAPECO, 7 de cada 10 casas en Lima y Callao son autoconstruidas.

TE PUEDE INTERESAR

Temblor en Ica: autoridades coordinan acciones de respuesta tras fuerte sismo
Temblor: sismo de magnitud 6.1 en Ica, se sintió en Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.