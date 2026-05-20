El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informa las acciones de respuestas inmediata, tras el sismo de magnitud 6.1 registrado hoy en el departamento de Ica.

El Ministerio de Educación (Minedu) reportó afectaciones en cuatro instituciones educativas de Ica, entre ellas las I.E. N° 22533, 22570, Horacio Zeballos y 327. Ante ello, dispuso el aislamiento preventivo de ambientes comprometidos, la aplicación de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación (Edanse), así como coordinaciones para garantizar la continuidad del servicio educativo en espacios seguros.

Asimismo, informó daños en la infraestructura de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) sede Ica, recomendándose la evaluación técnica correspondiente.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reportó la restricción del tránsito en el km 41+000 de la vía Los Libertadores, tramo San Clemente – Huaytará, debido a un derrumbe. La concesionaria Covicentro realiza las coordinaciones para la atención de la emergencia y recuperación de la transitabilidad.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del COES Salud, consolidó al momento un total de 28 personas lesionadas, atendidas en el Hospital Santa María del Socorro (13), Hospital Regional de Ica y Hospital San José de Chincha (2).

Igualmente, dio a conocer dos Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) afectadas pero operativas: el Hospital Regional de Ica y el puesto de salud Pichuta, en Huancavelica; además de una sede administrativa afectada operativa correspondiente a la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ica.

De igual modo, se informó que la DIGERD desplazará personal el día de mañana para brindar apoyo y asistencia técnica especializada.

A la vez, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) activó protocolos de seguridad y evacuación preventiva en 112 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) de la Unidad Territorial Ica, sin registrarse daños a los usuarios ni a la infraestructura de los locales. Además, continúa el monitoreo para identificar posibles afectaciones en los programas sociales.

Finalmente, el Indeci, a través del COEN, coordina con las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y exhorta a mantener activos los Centros de Operaciones de Emergencia.