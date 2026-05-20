La Sunarp aprobó una serie de cambios al Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos Mineros (RIRDM), con los que se podrán optimizar las acciones registrales y modernizar los mecanismos de gestión para un acceso más rápido y efectivo.

A través de la resolución N° 00065-2026 – Sunarp, se autorizó la modificación de 10 artículos del RIRDM y se incorporaron cuatro disposiciones, entre las que resaltan:

La actualización de la organización de las partidas registrales y del contenido de los asientos, adecuándolos al nuevo Sistema Minero Web.

La precisión de que el plazo de vigencia de la anotación preventiva de los petitorios mineros se contabiliza desde la fecha de su inscripción.

El establecimiento de la técnica de inscripción para el registro de concesiones mineras.

La posibilidad de realizar la calificación en otras zonas registrales para actos vinculados a acumulación, fraccionamiento, división y contratos de riesgo compartido.

La armonización de las disposiciones reglamentarias con el ordenamiento jurídico vigente.

La plataforma integrará información estructurada e interoperabilidad con otras entidades públicas. Foto: Composición Gestión - ChatGPT.

Según Sunarp, esta reforma apunta a modernizar el sistema registral minero a través de la simplificación de trámites, digitalización de procesos y la incorporación de herramientas tecnológicas en pro de la seguridad jurídica.

Aseguraron también que se podrá reducir tiempos y costos para los usuarios, y se incorpora información estructurada para la automatización registral y adecúa el marco normativo al nuevo Sistema Minero Web.