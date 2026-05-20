La operación minera Crespo, en Cusco, continúa en fase de ramp up tras iniciar producción comercial el año pasado. Foto: Minera Crespo
La operación minera Crespo, en Cusco, continúa en fase de ramp up tras iniciar producción comercial el año pasado. Foto: Minera Crespo
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Karen Guardia Quispe
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El año pasado entró en operación, en su etapa de explotación y producción, el proyecto aurífero de tajo abierto Crespo (Cusco) a cargo de la Compañía Minera Crespo, empresa del grupo ApuCorp. Se trata de un yacimiento epitermal diseminado de alta sulfuración, con una vida útil estimada de ocho años y con recursos estimados de 661,757 onzas de oro. A mayo de 2026, ¿qué nivel de avance registra su explotación y cuáles son las expectativas para este año?

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