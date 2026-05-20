A mayo de 2026, la operación se encuentra aún en fase de estabilización. Fernando Valdez, gerente general de Compañía Minera Crespo, explicó a Gestión que el proyecto atraviesa actualmente un proceso de ramp up. “Hoy en Crespo estamos en una etapa de crecimiento. Si bien ya iniciamos la producción, todavía estamos estabilizando la operación para luego poder hacer un anuncio más claro sobre los niveles de producción que esperamos alcanzar”, señaló.

LEA TAMBIÉN De clínica a red: el giro de la Clínica Cayetano tras ingreso del grupo minero ApuCorp

En esa línea, indicó que la meta para este año apunta a consolidar ese proceso. “Nos gustaría llegar a una producción de entre 50,000 y 60,000 onzas, pero para ello es clave estabilizar primero la operación”, reiteró.

Respecto al desempeño actual, el ejecutivo detalló que la planta procesa en promedio unas 6,000 toneladas métricas por día, aunque subrayó que aún se trata de una fase inicial. “Hemos arrancado hace apenas dos meses. Ninguna operación produce al día siguiente lo que fue planificado. Estamos en un proceso de crecimiento y estabilización, lo que en la industria se conoce como ramp up”, remarcó.

Sobre los plazos de este proceso, estimó que la estabilización se alcanzaría en el corto plazo. “ Esperamos lograrlo en unos dos o tres meses; es decir, hacia mitad de año deberíamos tener la operación ya estabilizada ”, puntualizó.

La planta de Crespo procesa actualmente unas 6,000 toneladas métricas por día, mientras avanza la estabilización de la operación. Foto: Andina

ITS de Crespo en marcha: los retos que enfrenta

Un frente clave para el crecimiento de esta unidad minera es el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado hace dos meses ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). La propuesta plantea casi duplicar la capacidad de explotación del tajo, de 6,500 a 14,500 toneladas métricas por día (TMD), con el objetivo de abastecer un mayor volumen de mineral hacia la planta de beneficio.

En la misma línea, se busca también ampliar la capacidad de procesamiento en la pila de lixiviación de 6,500 a 14,500 TMD, aprovechando la capacidad excedente del equipamiento existente. Además, el documento contempla elevar el procesamiento en las plantas de chancado primario y secundario de 6,500 a 10,500 TMD, dentro de los márgenes de la infraestructura ya autorizada.

Sobre este proceso, el gerente general de Minera Crespo reconoció que el avance del ITS dependerá, principalmente, de los tiempos regulatorios . “Hemos presentado el ITS y ahora está en evaluación. Todo depende de los permisos. En el sector, cada paso requiere autorización y eso marca el ritmo de los proyectos”, comentó. Ante ello, evitó adelantar plazos. “Nos gustaría ser más optimistas, pero la permisología nos pone límites. Si obtenemos la aprobación, tenemos la capacidad de implementar el incremento de producción planteado”, añadió.

Consultado sobre las inversiones previstas, indicó que la empresa aún se encuentra afinando las cifras, en línea con la etapa de estabilización de la operación. “Estamos en pleno ramp up, consolidando la operación y evaluando los siguientes pasos de crecimiento. Recién estamos cuantificando el capex para este año”, expresó. No obstante, adelantó un estimado preliminar sujeto a la aprobación del ITS. “ Podríamos estar hablando de alrededor de US$ 20 millones o más , principalmente orientados a la ampliación. Pero eso dependerá de que el ITS sea aprobado”, subrayó.

Valdez recordó que la inversión inicial de US$ 150 millones ya fue ejecutada en la construcción de la mina, incluyendo el desarrollo del tajo y la planta de procesamiento. “Ese fue el CAPEX inicial. Ahora estamos enfocados en estabilizar la producción y evaluar el crecimiento hacia adelante, lo que implicará un nuevo ciclo de inversiones”, dijo.

LEA TAMBIÉN Río 2 apunta a elevar producción de cobre en Condestable a 12,000 toneladas diarias al 2030

Fernando Valdez, gerente general de Compañía Minera Crespo, señaló que la prioridad este año es estabilizar la operación antes de acelerar el crecimiento productivo de la mina. Foto: Minera Crespo

Más allá de Crespo: los otros proyectos en exploración de ApuCorp

Más allá de su operación en Cusco, el Grupo ApuCorp mantiene una cartera de seis proyectos de exploración ubicados en Ayacucho, Moquegua y Cusco. Sin embargo, su desarrollo se encuentra actualmente en evaluación, en un contexto marcado por factores sociales y políticos. “Estamos evaluando estos proyectos. La inestabilidad política y social hace que, en algunos casos, pierdan valor, sobre todo por temas vinculados a las comunidades”, comentó Valdez.

El ejecutivo precisó que el enfoque de la compañía apunta a iniciativas de mediano plazo. “Nuestros proyectos no son de gran minería con horizontes de 50 o 100 años. Apuntamos a desarrollos de 10 años o, en el mejor de los casos, hasta 15 ”, esbozó.

En cuanto a la estrategia exploratoria, señaló que la prioridad está en zonas cercanas a la operación actual. “Lo ideal es trabajar alrededor de Crespo, porque ya contamos con infraestructura instalada. Eso permite concentrar la operación. Pero, si surge alguna otra oportunidad, también la evaluamos”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN Plata en Junín: Titiminas Silver reorganiza Madre Sierra para acelerar exploración

En ese sentido, remarcó que la exploración implica capital de riesgo, sin garantías de éxito. “Estamos hablando de una inversión aproximada de US$ 5 millones. Es un capital que puede generar valor o también perderse”, advirtió. Este presupuesto se ejecutaría principalmente entre 2026 y 2027.

En relación al contexto social, reconoció que existen desafíos en las zonas de influencia, particularmente en Cusco. “Hay comunidades bastante empoderadas y, en algunos casos, una percepción adversa hacia la minería. Eso nos obliga a reforzar el trabajo comunicacional y a involucrarlas más en el proceso”, expresó. No obstante, aseguró que, hasta el momento, no se han registrado conflictos de mayor escala.

Finalmente, el ejecutivo remarcó que los proyectos en exploración aún están en etapas tempranas. “Es un proceso de varios años. Primero se identifica el recurso, luego se determinan reservas y recién después se puede hablar de una posible explotación. Sería prematuro adelantar resultados”, afirmó. Así, pese a los retos, reiteró la apuesta del grupo ApuCorp por el país. “Somos una empresa de capitales peruanos y seguimos confiando en el desarrollo del Perú. Independientemente del contexto político, la minería debe ser un motor de crecimiento, siempre bajo un enfoque sostenible”, remarcó tras su participación en Expo Cobre 2026.