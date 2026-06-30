Servicio móvil. (Foto: Osiptel)
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Redacción Gestión
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) reveló en su reciente estudio que el 65% de los usuarios se mostró satisfecho con el servicio móvil en 2025, lo que representó un incremento de 13 puntos porcentuales respecto al 2024.

En el análisis por empresa operadora, Entel y Claro consiguieron igual satisfacción (71% cada una), seguidos por Bitel (69%) y Movistar (49%).

Por su parte, la insatisfacción del servicio móvil cayó de 23% en el 2024 a 17% en el 2025, lo que confirmó que los consumidores aprecian mejoras en la propuesta precio/calidad de las empresas operadoras, así como también la calidad, velocidad y cobertura de los servicios móviles.

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Sube satisfacción en internet fijo

El estudio también mostró que el 64% de los usuarios se sintieron satisfechos con el servicio de internet fijo, una mejora de 19 puntos porcentuales con respecto al 2024. En tanto, la insatisfacción con este servicio pasó de 29% en 2024 a 16% en el 2025.

En cuanto a la televisión de paga, la satisfacción fue del 52% y la telefonía fija del 63%.

Razones de la insatisfacción de los usuarios

En el servicio móvil, a nivel nacional, el 33% de usuarios señaló haber experimentado un problema que considera importante con el servicio. Entre ellos, reportaron en mayor proporción problemas con el internet (39%) y caídas del servicio (30%).

Por su parte, el 40% de usuarios reportó que tuvo problemas importantes con el servicio de internet fijo. Entre los principales problemas figuran las interrupciones de internet (28%) y la caída total del servicio (26%).

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