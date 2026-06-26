Telefónica S.A., la matriz española del grupo de telecomunicaciones, informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que, hasta la fecha, no ha iniciado el proceso para excluir sus American Depositary Shares (ADS) del Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) ni del Registro de la Bolsa de Valores de Lima (RBVL) .

En una comunicación remitida al regulador, publicada como hecho de importancia, la española precisó que no ha presentado ninguna solicitud de exclusión ante la SMV ni ante la Bolsa de Valores de Lima, en respuesta a un requerimiento formulado por la autoridad del mercado.

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La compañía señaló que esta situación es consistente con la información difundida previamente mediante los hechos de importancia publicados el 17 de diciembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, en los que ya había indicado que la solicitud de exclusión aún no había sido presentada.

La matriz española de Telefónica precisó que no ha presentado solicitudes ante la SMV ni ante la Bolsa de Valores de Lima para excluir sus valores del mercado peruano. Foto: EFE

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No obstante, Telefónica reiteró que mantiene la intención de llevar adelante el proceso de exclusión de sus ADS y que actualmente evalúa los procedimientos necesarios conforme a la normativa vigente . Agregó que cualquier avance en ese proceso será comunicado oportunamente al mercado.

Asimismo, la empresa de telecomunicaciones sostuvo que la información divulgada en sus comunicaciones anteriores fue presentada de manera "veraz, suficiente y oportuna“, en cumplimiento de los artículos 10 y 30 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores.

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Respecto al acuerdo adoptado por su Consejo de Administración el 17 de diciembre de 2025, Telefónica aclaró que este únicamente autoriza a sus representantes a realizar las gestiones necesarias relacionadas con un eventual proceso de exclusión, pero no implica la ejecución de dicha decisión.

Finalmente, la empresa solicitó a la SMV dar por aclarado el alcance de la información difundida anteriormente y la naturaleza del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración, adjuntando copia del documento correspondiente, tal como fue requerido por el regulador.