Una tienda de servicio de telefonía móvil Movistar en Santiago de Chile.
La compañía española de telecomunicaciones Telefónica dio un nuevo paso en su salida de Latinoamérica, antes un mercado preferente, al anunciar este martes la venta de su filial en Chile por US$ 1,215 millones (1,030 millones de euros).

Telefónica “ha transmitido el 100% del capital social de (’Telefónica Chile‘) a NJJ Holding SAS y Millicom Spain S.L.“, anunció la empresa, que se encuentra en plena reestructuración y afronta una deuda importante.

La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy” y se enmarcan en la “estrategia de salida de Hispanoamérica”, añadió la sociedad en su comunicado.

LEA TAMBIÉN: Telefónica cierra ciclo de más de 20 años en Colombia con venta de activos a Millicom

En los últimos tiempos, Telefónica se ha desprendido de sus filiales en Guatemala, Costa Rica, Colombia o Perú.

El operador, que aspira a convertirse en un actor clave del sector tecnológico europeo en los próximos años, planea unos ahorros totales de hasta 2,800 millones de euros en 2028 y 3,000 millones en 2030. 

En este difícil contexto, esta empresa, en la que el Estado mantiene una participación del 10% tras su privatización en 1997, lanzó a finales de 2025 un plan que preveía al menos la salida de 4,500 empleados. 

Telefónica emplea a unas 100,000 personas en todo el mundo y quiere ahora centrarse en sus cuatro principales mercados (España, Alemania, Reino Unido y Brasil).

