La puja por los activos en Chile de la española Telefonica SA ha premiado a los bonistas de Telefónica Móviles Chile SA con los mejores retornos para cualquier bono de América Latina en 2026. Dependiendo de quien se haga de los activos, las ganancias podrían seguir.

Los títulos en dólares al 2031 subieron la semana pasada a 75.2 centavos por dólar, desde 57.5 centavos a comienzos del año, un retorno de alrededor de 25.4%, incluyendo intereses.

Varias empresas estarían interesadas en comprar la filial de Telefónica, entre ellas América Móvil SAB, controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, Millicom International Cellular SA y los operadores móviles chilenos WOM y Entel SA. El optimismo en torno a una venta se reforzó el mes pasado, cuando Telefónica Móviles vendió su participación en el negocio de fibra óptica Onnet a otra unidad de Telefónica por US$350 millones.

Si WOM es la ganadora, “los bonos deberían cotizar con un rendimiento de alrededor de 8% a 8.5%, lo que ofrece un fuerte potencial alcista respecto de los precios actuales”, dijo César Fernández, socio de Alpha Credit Advisors Ltd., un inversor en mercados emergentes con sede en Londres. “Si los otros interesados toman el control de Telefónica Chile, el potencial alcista de corto plazo para los bonos debería ser aún mayor, dada su mejor situación financiera”.

La tasa de los bonos de Telefónica Móviles Chile está cerca del 10%, frente a alrededor de 14.5% a fines de diciembre.

Movistar es el segundo mayor operador de Chile | La filial de Telefónica controla más de una quinta parte del mercado

Apoyo de la matriz

Telefónica ha señalado un “fuerte apoyo de la casa matriz” a su filial chilena a través de la operación de Onnet, lo que ayudó a apuntalar los bonos, según los analistas de Balanz Capital Valores Juan Djivelekian y Santiago Gramegna. Mejoraron la recomendación crediticia a sobreponderar el 26 de enero y señalaron que las tasas de los títulos al 2031 podrían caer hasta cerca de 8.5%.

La venta de Onnet “debería ayudar a reducir la deuda y mejorar los principales ratios financieros”, escribieron, al agregar que “deja a la compañía en una posición financiera más sólida de cara a una desinversión, al tiempo que facilita el ingreso de un comprador”.

Si los fondos se utilizan para recomprar bonos, la deuda neta podría caer por debajo de tres veces el Ebitda, desde cerca de cinco veces en la actualidad, aunque Telefónica aún no ha revelado cómo se utilizarán los recursos.

El optimismo actual contrasta con el escepticismo de mayo pasado, cuando los primeros informes sobre una venta empujaron los bonos hasta mínimos de 51 centavos por dólar. Tras años de intensa competencia en el mercado móvil chileno, los analistas se preguntaban si Telefónica Móviles —que opera bajo la marca Movistar— lograría atraer ofertas significativas, o a qué precio.

La empresa había registrado pérdidas durante dos años consecutivos, con cuatro grandes actores compitiendo en el relativamente pequeño mercado de telefonía móvil de Chile. Al mismo tiempo, su rival WOM había salido recientemente de un proceso de quiebra, mientras que ClaroVTR había asegurado una nueva inyección de capital, lo que elevaba la perspectiva de una renovada presión competitiva.

Durante meses hubo pocas novedades sobre las ofertas. Eso cambió cuando comenzaron a aparecer posibles compradores más adelante en el año. A comienzos de 2026, el panorama para una venta había mejorado de manera marcada.

Alza en bonos de Telefónica Móviles Chile | Bonos alcanzan niveles de antes de reportes de venta

Partes interesadas

“El bono parece estar incorporando una mayor probabilidad de que se concrete una transacción”, dijo Fernández. “La situación actual ha mejorado las perspectivas de recuperación”.

Entel y América Móvil fueron los primeros en confirmar su interés, al anunciar en octubre planes para una posible oferta conjunta. Ese intento luego se desmoronó, y ambas compañías ahora buscan avanzar con propuestas separadas. Bloomberg informó que Millicom —que opera en América Latina bajo la marca Tigo, pero no tiene presencia en Chile— manifestó interés a inicios de este año. El diario chileno El Mercurio informó que WOM presentó una oferta por US$ 1,000 millones.

“Entre los potenciales compradores, América Móvil y Entel tienen perfiles crediticios más sólidos, pero enfrentan obstáculos regulatorios debido a sus operaciones existentes en Chile”, dijo Sharon Chen, analista de Bloomberg Intelligence.

Millicom, en cambio, enfrentaría menos trabas regulatorias como nuevo participante en el mercado. Si adquiriera Telefónica Móviles Chile y asumiera su deuda, los rendimientos de los bonos podrían comprimirse aún más, señaló Chen. Los títulos de Millicom con vencimiento en el mismo año rinden actualmente alrededor de 6%.

“Una transacción liderada por un comprador bien capitalizado como WOM, respaldado por accionistas institucionales globales, reduciría aún más el riesgo percibido a la baja”, dijo Fernández. “La combinación de ambos crearía el mayor operador de telecomunicaciones de Chile, reduciendo la probabilidad de un desempeño operativo débil prolongado”.

Aun así, WOM tiene un perfil crediticio más débil, según Chen. Tras su quiebra, sus acreedores, entre ellos BlackRock Inc., Moneda Asset Management SA y Amundi SA, tomaron el control de la empresa.

En última instancia, la identidad del comprador determinará cuánto más pueden avanzar los bonos de Telefónica Móviles Chile.

“El resultado de la venta es el factor clave”, concluyó Chen.