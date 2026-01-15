Movistar, marca bajo la cual opera Integratel Perú (antes Telefónica del Perú), culminó la modernización de más de 2,000 estaciones base celulares a nivel nacional, infraestructura que permitirá acelerar el despliegue de la tecnología 5G en la banda de 3.5 GHz. De cara a 2026, la compañía prevé ampliar el alcance de esta red en diversas ciudades del país, priorizando las zonas con mayor demanda de tráfico de datos.

La operadora informó que las estaciones base renovadas ya concentran cerca del 50% del tráfico de internet móvil a nivel nacional. Esta modernización, que alcanza a ocho regiones del país, ha permitido fortalecer la cobertura y mejorar la estabilidad del servicio, en un contexto de creciente consumo de datos móviles.

La infraestructura implementada incorpora tecnologías de última generación que optimizan el uso del espectro radioeléctrico y facilitan la habilitación de servicios avanzados, tanto para usuarios residenciales como para empresas y soluciones de ciudades inteligentes.

Durante el 2026, Movistar continuará con la modernización de su red móvil y con la expansión progresiva del 5G, enfocándose en áreas de mayor concentración de usuarios, con el objetivo de maximizar la experiencia de conectividad a nivel nacional.

La modernización de la red de Movistar permitirá acelerar el despliegue del 5G en la banda de 3.5 GHz en diversas ciudades del país durante el 2026. (Foto: Movistar).

MOVISTAR REFUERZA SU PRESENCIA DE MARCA EN EL MERCADO LOCAL

En paralelo a su estrategia de inversión en red, Movistar anunció en septiembre de 2025 su retorno como patrocinador oficial de Alianza Lima, luego de cuatro años. El acuerdo contempla la presencia de la marca en la espalda alta de la camiseta del equipo masculino y el desarrollo de experiencias comerciales en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) y sus alrededores.

Con este convenio, Alianza Lima suma 10 patrocinadores para la temporada 2026, en la que competirá en la Liga 1 y en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Desde la operadora señalaron que el acuerdo busca reforzar el vínculo de la marca con sus usuarios y su posicionamiento en el mercado local.

El proceso de inversión de Movistar se enmarca en un escenario de mayor dinamismo del sector telecomunicaciones. Photographer: Angel Garcia/Bloomberg.

UN 2026 DE MAYOR INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

El proceso de modernización que ejecuta Movistar se da en un contexto en el que el sector telecomunicaciones se encamina a un 2026 marcado por un mayor dinamismo de inversión.

Tal como informó Gestión, proyecciones del sector indican que el ritmo de desembolsos podría crecer entre 20% y 25%, impulsado por el despliegue del 5G, la expansión de la fibra óptica y el fortalecimiento del backhaul.

Tras la adjudicación de espectro en la banda de 3.5 GHz a fines de 2025, los operadores deberán ejecutar compromisos de inversión orientados a la modernización de redes y a la ampliación de cobertura en ciudades clave, marcando el inicio de una etapa de ejecución más intensiva en infraestructura durante este año.