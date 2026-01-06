El ingreso de nueva compañía al mercado peruano se produce en un contexto en el que el Estado busca fortalecer la competencia y promover la inversión privada.
luego de obtener una concesión única del , que le permitirá operar servicios públicos de telecomunicaciones por un plazo de 20 años y con alcance nacional, bajo supervisión del Estado y en cumplimiento del marco regulatorio vigente.

La concesión autoriza a la empresa peruana de tecnología y telecomunicaciones, de capitales chileno-estadounidenses, a prestar servicios públicos de telecomunicaciones en el país. En una primera etapa, Altera estará habilitada para ofrecer servicios de telefonía fija y mensajería de texto (SMS) en la modalidad de abonados.

El ingreso de la compañía al mercado peruano se produce en un contexto en el que el Estado busca fortalecer la competencia, promover la inversión privada y avanzar en la modernización del sector de telecomunicaciones, considerado un componente relevante para el desarrollo económico y la transformación digital.

La autorización inicial permite a Altera prestar servicios de telefonía fija y mensajería de texto (SMS) en la modalidad de abonados.
ALCANCE Y CONDICIONES DE LA CONCESIÓN

El establece un conjunto de compromisos técnicos, regulatorios, económicos y administrativos que deberán ser cumplidos por , así como la implementación progresiva de sus servicios bajo los mecanismos de supervisión del Estado peruano.

“Esta concesión representa una señal clara de confianza institucional y el inicio de una relación de largo plazo basada en la colaboración público-privada. El Perú es un mercado estratégico para nuestra expansión regional y un actor clave en el desarrollo de ecosistemas digitales modernos e inclusivos”, comentó Egleé Otero, gerente general de Altera Solutions Corp.

El contrato de concesión con Altera establece compromisos técnicos, regulatorios, económicos y administrativos bajo supervisión del Estado peruano (Foto: MTC).
ENFOQUE DE ALTERA EN EMPRESAS E INSTITUCIONES

De acuerdo con la información proporcionada por Altera, que busca integrar infraestructura de telecomunicaciones, soluciones de contacto empresarial, inteligencia de negocios y plataformas de pagos digitales y fintech, en respuesta a la demanda de empresas e instituciones por servicios interoperables y escalables.

Con esta autorización, Altera queda habilitada como operador en el mercado peruano de telecomunicaciones, en un escenario marcado por una creciente convergencia entre servicios de comunicaciones, datos y soluciones financieras digitales en la región.

