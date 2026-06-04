Tras un 2025 en el que mantuvo un intenso ritmo de lanzamientos pese a la creciente competencia de productos importados, BASA busca acelerar su diversificación. El fabricante peruano de productos de plástico prevé incorporar más de 100 nuevos SKU durante el 2026, mientras amplía su presencia en categorías para conectar con nuevas generaciones de consumidores. ¿Hacia dónde apunta esta estrategia?

Actualmente, la compañía participa en el mercado con BASA Hogar, BASA Industrial, BASA Comercial, BASA Bebé, BASA Pet, BASA Juguetes y otras líneas enfocadas en distintos segmentos productivos y de consumo.

“Uno de nuestros activos más grandes es la confianza que tiene el público por nuestros productos. Hay una conexión muy fuerte con los peruanos por nuestra historia y porSA todo lo que hemos acompañado en su día a día. Nuestro reto ahora es seguir evolucionando para conectar también con las nuevas generaciones, manteniendo siempre la calidad y durabilidad que nos caracteriza”, señaló la empresa.

En línea con ese objetivo, BASA proyecta lanzar al mercado más de 100 nuevos SKU durante el 2026, una cifra que considera récord para la industria peruana del plástico. Los desarrollos estarán enfocados en funcionalidad, diseño, sostenibilidad y nuevos estilos de vida.

La apuesta por la innovación no es nueva para la compañía. En 2025, BASA también mantuvo un ritmo activo de lanzamientos, con nuevas propuestas en categorías como hogar, escolar y comercial.

Los nuevos desarrollos de BASA estarán enfocados en funcionalidad, diseño, sostenibilidad y nuevos estilos de vida. (Foto: BASA)

Vidrio y textil impulsan la diversificación

La diversificación se ha convertido en uno de los pilares de crecimiento de BASA. En los últimos años, la compañía ha fortalecido su presencia en categorías distintas a las asociadas tradicionalmente con el plástico.

Uno de los segmentos que ha ganado protagonismo es el de vidrio. La empresa incorporó una línea de táperes y conservadores elaborados con vidrio de borosilicato, capaces de soportar temperaturas de hasta 600°C.

Y es que estos productos permiten almacenar, transportar, cocinar y hornear alimentos, en línea con las necesidades de consumidores que buscan mayor practicidad en el hogar.

Asimismo, BASA ha ampliado su presencia en el segmento textil mediante mochilas, loncheras térmicas y accesorios escolares orientados al público infantil y juvenil, una categoría con la que busca fortalecer su vínculo con nuevas generaciones de consumidores.

Mochilas BASA. (Foto: BASA)

Nuevos mercados para BASA

La empresa mantiene operaciones de exportación hacia más de 10 países de América Latina, además de mercados como Costa Rica y Marruecos.

Los productos más demandados incluyen recipientes herméticos, tomatodos, coolers y líneas para bebés.

Asimismo, continúa fortaleciendo su presencia en sectores como agroindustria, horeca y soluciones industriales, segmentos que han mostrado dinamismo en los últimos años.

De hecho, en declaraciones a Gestión en 2025, Janina Caballero, gerente de Marketing de BASA, destacó que la línea industrial —integrada por productos como pallets y jabas cosecheras— tiene una importante vinculación con actividades agroexportadoras, uno de los mercados que la compañía busca seguir atendiendo con capacidad de respuesta local.

En ese momento, la ejecutiva también destacó los avances en la modernización de la planta de El Agustino, orientados a mejorar la capacidad de respuesta y eficiencia de la operación.