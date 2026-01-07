Aún no hay una decisión final y no hay certeza de que Millicom termine presentando una oferta por Telefónica Chile, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Una operación incorporaría a un nuevo competidor al mercado chileno y mantendría el número total en cuatro.

Millicom, que ofrece servicios desde hace décadas en América Latina bajo la marca Tigo, ha adquirido activos de Telefónica en otras partes de la región a medida que la empresa con sede en Madrid reduce su presencia fuera de Brasil. En el último año, Millicom, con sede en Luxemburgo, acordó comprar las unidades de Telefónica en Colombia, Ecuador y Uruguay.

Millicom declinó hacer comentarios. Telefónica no tuvo comentarios de inmediato.

Telefónica ha estado buscando desde el año pasado vender su operación en Chile. Rivales como Entel SA y América Móvil SAB mostraron interés, aunque finalmente abandonaron los planes de una oferta conjunta.

Movistar es el segundo operador más grande de Chile | La compañía tiene más de una quinta parte del mercado de telefonía móvil

Entel dijo en diciembre que estaba analizando opciones para mantenerse en el proceso, mientras que América Móvil señaló que buscaría avanzar en solitario.

Entel no ha presentado nuevas ofertas hasta el momento, según una de las personas. La oferta conjunta descartada de América Móvil y Entel había sido vista como la propuesta líder y habría implicado una consolidación en un mercado en el que los operadores han registrado pérdidas financieras, que en un caso derivaron en un proceso de quiebra. Los inversionistas habían visto con buenos ojos la idea de reducir el número de competidores.

Por otro lado, los reguladores antimonopolio podrían estar motivados a preservar un entorno competitivo, y una oferta de Millicom mantendría estable el número de grandes operadores. Movistar, la marca que utiliza Telefónica para los servicios móviles en Chile, tenía una participación de mercado de 22,6% en septiembre, solo por detrás de Entel, según los últimos datos del regulador.