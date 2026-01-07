The Telefonica SA headquarters in Madrid, Spain, on Thursday, Nov. 27, 2025. Telefónica, Spains largest telecommunications company by revenue, plans to eliminate 6,088 jobs in the country as part of a sweeping cost-cutting drive.
The Telefonica SA headquarters in Madrid, Spain, on Thursday, Nov. 27, 2025. Telefónica, Spains largest telecommunications company by revenue, plans to eliminate 6,088 jobs in the country as part of a sweeping cost-cutting drive.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Millicom International Cellular SA ha manifestado interés en presentar una oferta por la unidad chilena de Telefónica SA para comenzar a ofrecer sus servicios en el país, según personas familiarizadas con el asunto.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.