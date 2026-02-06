Con la venta a Millicom del 67.5% de las acciones que Telefónica Hispanoamérica tenía en Movistar Colombia se cierra un capítulo de más de 20 años de la compañía española en el país durante los cuales fue protagonista de la modernización e innovación del sector, desde la telefonía móvil hasta la tecnología 5G.

La operación hace parte del plan estratégico de Telefónica para “reducir gradualmente la exposición en Hispanoamérica”, con el cual ya vendió sus filiales en Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay, para enfocarse en los mercados de España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

“Cerramos una etapa de 21 años conectando personas, empresas y oportunidades, construyendo un ecosistema digital para el futuro”, dijo Alfonso Gómez , CEO de Telefónica Hispam, que todavía conserva las operaciones de Chile, México y Venezuela.

Telefónica llegó a Colombia en 2004 con la adquisición de la operación celular de Bellsouth en el país y dos años después entró en el mercado de la telefonía fija al comprar una participación del 52% del capital de Colombia Telecomunicaciones (Coltel), empresa resultante de la liquidación de la estatal Telecom.

En los años siguientes, Telefónica hizo capitalizaciones con las cuales elevó su participación en Colombia Telecomunicaciones, hoy Movistar Colombia, al 67.5% que es el porcentaje vendido a Millicom, grupo con sede en Luxemburgo que en Colombia opera con la marca Tigo.

La compra, acordada en marzo de 2025, se hizo mediante una OPA en la que Millicom pagó US$ 214 millones (unos 182 millones de euros) por el control de Colombia Telecomunicaciones mientras que el 32.5% restante de las acciones pertenecen al Gobierno colombiano, que también aprobó ya su venta.

Millicom, que espera que el cierre de la operación tenga lugar este viernes, dijo ayer en un comunicado que “está a la espera de la segunda fase del proceso de privatización, lanzado por la Nación, para adquirir las acciones restantes, prevista para abril”.

Competidor fuerte en el mercado

La empresa luxemburguesa buscará que la fusión de Movistar con Tigo cree “un operador financieramente sólido con la escala y la capacidad de inversión necesarias para implementar mejoras cruciales en redes, espectro y tecnología” en un mercado que domina ampliamente la mexicana Claro.

Hasta mediados de 2025, Claro tenía el 45% del mercado de telefonía móvil en Colombia; Movistar el 23% y Tigo el 18%, con lo cual la fusión dará lugar a un competidor más fuerte en ese campo y equilibrará el mercado de internet con una participación igualada en el 35%.

Desde su llegada al país, Telefónica evolucionó de la telefonía fija y móvil a los servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión de pago y soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas.

“Durante este tiempo no solo desplegamos redes móviles y fijas para impulsar la digitalización de más de 26 millones de hogares y empresas, sino que, a través de nuestra Fundación, transformamos 12.8 millones de vidas con sus programas de educación digital, empleabilidad y cultura”, manifestó el hasta ahora presidente de Movistar Colombia, Fabián Hernández.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, la empresa tenía 22.4 millones de líneas móviles, 1.59 millones de clientes de banda ancha y 810,000 de televisión de pago, además 1.1 millones de líneas fijas en servicio.

La compañía ayudó también a la expansión de tecnologías como la fibra óptica y las redes móviles de 4G, implantada en 2013, y 5G, que comenzó a ofrecer en febrero de 2024 en 12 ciudades del país luego de obtener junto con Tigo una concesión en la banda de 3,500 MHz durante una subasta de espectro electromagnético para operar servicios con esta última tecnología.

Cultura y deporte

Telefónica también dio un impulso a la cultura y el deporte en Colombia, política que comenzó con el Movistar Team, del cual aún hacen parte ciclistas como Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016, además de dos subcampeonatos en el Tour de Francia, y que se amplió al patrocinio de las selecciones de fútbol, tanto masculinas como femeninas.

En el campo cultural, en 2018 se asoció con otras empresas para crear el Movistar Arena, el escenario multipropósito más moderno de Colombia que hoy también da nombre a una parada de autobuses de la capital, además de patrocinar la Liga de Videojuegos Profesional.