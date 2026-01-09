Perú refuerza el control migratorio a través del acceso a líneas móviles. Foto: Osiptel
Perú refuerza el control migratorio a través del acceso a líneas móviles. Foto: Osiptel
Claro Perú informó que se retomará la venta de líneas móviles —popularmente conocidos como chips— a usuarios extranjeros, pero se aplicará un proceso de validación biométrica en pro de la seguridad y cumplimiento regulatorio en el contrato de servicios móviles.

De primer momento, la medida se aplicará solo en los Centros de Atención al Cliente (CAC) de todo el país.

Se requerirá, entonces, , a fin de validar la identidad de los clientes foráneos antes de entregarle un chip.

Este esquema se empleará solo para clientes extranjeros identificados con Carné de Extranjería (CE) y Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).

Y, de manera excepcional, los que tengan el Carné deIdentidadde Relaciones Exteriores (CIRE), documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no necesitarán de validación biométrica para adquirir una línea móvil.

, se da paso a la contratación y sus datos quedan registrados en los sistemas comerciales de Claro.

Claro reactiva venta de chips a extranjeros, pero solo a quienes estén legalmente en el país. Foto: difusión

En total, la empresa de telecomunicaciones desplegó más de 100 dispositivos biométricos especializados, los cuales serán distribuidos progresivamente en sus CAC.

Vale añadir que, en datos de Osiptel,

¿Cuántas líneas podrán sacar los extranjeros?

Claro precisó que , y las operaciones de portabilidad, se mantienen sin restricciones.

La transnacional recalcó que se está “asegurando que las líneas móviles estén vinculadas a personas con situación migratoria regular en el país”.

