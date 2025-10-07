Telefónica solo quiere enfocarse sus principales mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Foto: Difusión
Telefónica solo quiere enfocarse sus principales mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.
, concretando así un paso más en su plan para reducir su presencia en el mercado de América Latina.

Vale añadir que la empresa española acordó en mayo traspasar sus activos a Millicom International por US$ 440 millones, en un contexto donde solo se centrarán en España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Tras 20 años en el mercado oriental, Telefónica se va de Uruguay con 1.4 millones de clientes móviles —cerca del 29% del mercado— y con una cobertura de más del 97% de la población.

Recientemente el Gobierno de Uruguay autorizó la transferencia de las operaciones de Telefónica y Millicom.

Según Movistar —marca con la que opera en Hispanoamérica— se han invertido más de US$ 700 millones en infraestructura y espectro en Uruguay, lo que “impulsó el crecimiento digital”.

En tanto, Millicom International, firma con sede en Luxemburgo y más de 46 millones de clientes en el mundo, proyecta que “la integración genere contribuciones positivas al flujo de caja libre para los accionistas a partir de 2026“. La marca comercial de esta empresa es Tigo.

. Dichas transacciones han mermado sus cuentas en el primer semestre, ya que arrastra pérdidas netas por 1,350 millones de euros.

Con información de AFP.

