A Movistar mobile phone service store in Santiago, Chile, on Monday, May 19, 2025. Bonds of Telefonica Moviles Chile SA slumped into distressed territory last week on a report that its parent company was about to throw in the towel, selling the asset after years of fierce competition in the local mobile phone market. Photographer: Cristobal Olivares/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Los bonos de Telefónica Móviles Chile SA se desplomaron a fines del mes pasado por temores de que la empresa fuera a ser dividida y vendida, para luego repuntar cuando se reveló que detrás de una oferta potencial estarían dos de las mayores firmas de telecomunicaciones de América Latina.

