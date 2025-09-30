El tribunal acogió un recurso presentado por Lotería de Concepción SA contra Claro Chile SpA, Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, GTD Manquehue S.A., Telefónica Chile SA, WOM SA y VTR Comunicaciones SpA por no responder o negarse a la exigencia de bloquear sitios que operaban ilegalmente en el país, según el fallo de la Corte Suprema.

El juego está estrictamente regulado en Chile. Solo Lotería de Concepción y su rival Polla Chilena de Beneficencia pueden vender boletos de lotería, mientras que los casinos e hipódromos deben contar con licencia para funcionar.

“Con esta resolución, la Corte Suprema sienta un precedente trascendental: bloquear los sitios ilegales de apuestas online no es una opción, sino un mandato legal”, señaló Lotería de Concepción en un comunicado aparte.

La Corte Suprema ya había dictaminado en 2023 que las plataformas de apuestas online en Chile, como Betsson, Coolbet y Latamwin, operaban de manera ilegal en el país, según informó Radio Bio Bio, que reportó primero sobre esta resolución.

Las plataformas de apuestas deportivas en línea eran los principales patrocinadores de más del 90% de los equipos de fútbol de las dos principales ligas profesionales del país en 2022, de acuerdo con Forbes Chile. En 2023, el gobierno ordenó poner fin a esos patrocinios.

Un estudio publicado este año por la consultora Yield Sec indica que en Chile operan más de 3,800 plataformas de apuestas en línea, con unas 25 compañías concentrando el 87% de un mercado valorado en US$ 3,100 millones en 2024. Los tres mayores operadores son Betano, Coolbet y Jugabet, según el informe.