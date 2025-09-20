De acuerdo al análisis, un 40% de peruanos mayores de 18 años realizan apuestas deportivas; ello, con una frecuencia en su mayoría ocasional. Aquellos que se inclinan por esta actividad recreativa son principalmente del nivel socioeconómico A y su participación responde más que a un patrón constante a eventos específicos.

“Se trata de un público relativamente joven que, por lo general, visita plataformas online. De hecho, existen usuarios que prefieren gestionar estas apuestas a través de espacios electrónicos, lo que indica una fuerte tendencia hacia la digitalización”, explicó Hilario Chong Shing, gerente de la Unidad de Customer Experience de Activa.

Bajo esa situación, dentro del segmento apostador existe un 78% de clientes que prefiere interactuar con las casas deportivas por medio de canales digitales (sitios web o aplicaciones móviles) ; mientras un 22% se inclina aún por la propuesta física.

“Los intereses de estos negocios deberían estar un poco más enfocados en lo digital, entendiendo que el grueso de los consumidores prefieren esta opción. Pero a la vez, mantener la casa de apuesta física como complemento para las personas que todavía requieren de esta oferta”, manifestó el especialista.

Chong sostuvo que la digitalización, a nivel de costos, también conviene a las empresas de este rubro, dado que el crecimiento a través de plataformas digitales puede ser más económico que la expansión física.

El gasto en las casas de apuestas

En torno a la forma en que los usuarios prefieren apostar, un 41% realiza la apuesta antes de que comience un evento; 29% efectúa sus apuestas en vivo y un 27% apuesta en múltiples eventos. “La mayoría de apostadores prefiere realizar sus jugadas antes del inicio de un encuentro, lo que refleja un perfil planificador que busca seguridad en la cuota”, explicó Chong.

Asimismo, dentro de los deportes que más motivan la apuesta, el liderazgo lo registra el fútbol (82%); distanciado ampliamente del vóley (14%) y de otros como el baloncesto, tenis y boxeo.

“Hay una conexión cultural con el fútbol; sin embargo, en medida que otros deportes vayan ganando terreno en cuanto a preferencia y popularidad, probablemente, las personas aumenten su participación en estas plataformas”, señaló el ejecutivo.

En cuanto al ticket promedio de gasto, el monto varía, según la ubicación geográfica. El mayor desembolso en estos negocios se registra en apostadores de la capital, con un promedio de S/ 104.60 por visita; mientras, el jugador de provincia es más cauto y tiene estimados promedio de inversión de S/ 56.40 . “Sin embargo, son los hombres limeños de 45 a 59 años y del nivel socioeconómico A quienes concentran el mayor desembolso (S/ 161), consolidándose como el segmento premium que demanda programas exclusivos y experiencias diferenciadas”, añadió.

No obstante, Chong consideró que una importante oportunidad de crecimiento está en los jóvenes de segmentos medios y de provincias, quienes representan un mercado masivo que puede dinamizarse con microapuestas, promociones accesibles y estrategias de inclusión digital. “Esto también en la medida que exista una mayor presencia física y digital de las casas de apuestas”, remarcó.

Las marcas favoritas en apuestas

Un aspecto también relevante en este sector son los factores que influyen en la elección de una casa de apuestas. Así, Activa clasifica a los atributos higiénicos como los decisivos, donde destacan seguridad y confianza, opciones de pago y retiro cómodos; seguido de los atributos motivadores como bonos y promociones, cuotas más altas y facilidad de uso en aplicativos o en físico. A partir de estos resultados, Chong incidió en que la seguridad y confianza son las características más destacables a la hora de elegir una casa de apuestas, evidenciando una prioridad clara de los apostadores por espacios que respalden sus transacciones.

El especialista también hizo énfasis en la menor importancia que tienen las recomendaciones de otros usuarios o expertos para los apostadores , quienes prefieren confiar más en su experiencia directa y en factores tangibles.

Actualmente, en el mercado peruano existen diferentes casas de apuestas que compiten por la preferencia de los usuarios de este negocio. El estudio revela que las marcas más visitadas son Te Apuesto, Apuesta Total y Betano , cuya posición estaría estrechamente relacionada con el conocimiento de marca , impulsado por su presencia como auspiciadores de algunos equipos y dinamismo en eventos.

“Adicional a ello, si la experiencia que las personas han tenido durante la interacción con la marca les generó buenos comentarios, obviamente respalda aún más su preferencia en la visita”, finalizó.

Ficha técnica

Diseño de investigación: Estudio cuantitativo, sobre la base de entrevistas online a través de un panel representativo con cobertura nacional.

Estudio cuantitativo, sobre la base de entrevistas online a través de un panel representativo con cobertura nacional. Público en general: Hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B, C y D con residencia en Lima y regiones.

Hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B, C y D con residencia en Lima y regiones. Muestra: 800 encuestas estratificadas proporcionalmente por las variables de género, edad, nivel socioeconómico y zona.

800 encuestas estratificadas proporcionalmente por las variables de género, edad, nivel socioeconómico y zona. Margen de error: +/- 3,5 %, bajo supuestos de aleatoriedad simple, nivel de confianza del 95% y varianza máxima de los estimadores.

+/- 3,5 %, bajo supuestos de aleatoriedad simple, nivel de confianza del 95% y varianza máxima de los estimadores. Instrumento de medición: Cuestionario de 5 minutos de duración promedio.

Cuestionario de 5 minutos de duración promedio. Fecha de campo: Realizado en Agosto de 2025.