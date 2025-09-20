En Perú, existen diversas casas de apuestas. (Foto: Difusión)
Mayumi García
Junto con una mayor digitalización de diversas operaciones, el negocio de las casas de apuestas también exploró una expansión en el mercado local. Para afianzar dicha percepción, Activa Research elaboró la Radiografía del cliente de apuestas deportivas, cuyo estudio brinda pormenores de las preferencias y preocupaciones del consumidor de este negocio.

