La compañía chilena Dreams acordó la venta de cuatro de sus casinos en Perú a la multinacional española Cirsa Enterprises, propietaria de Apuesta Total, en una operación valorizada en aproximadamente US$ 18 millones. La transacción se encuentra sujeta a la aprobación de los organismos de competencia.

El acuerdo, informado a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, detalla que las filiales peruanas de Dreams (Dreams Corporation, Casinos Primavera y Dreams Gaming) cederán el 100% de su participación en las sociedades Sun Nippon Company, Recreativos El Galeón y Dreams New York, que operan actualmente los casinos New York (Magdalena del Mar), Luxor (Surco), Pachanga (San Borja) y Mystic (Cusco).

Con esta venta, Dreams reducirá significativamente su presencia en el mercado peruano, manteniendo únicamente la operación de dos locales: Casino Fiesta en Miraflores y Pachanga Independencia.

Según informó el medio chileno DF Sud, la desinversión tendrá un efecto inmaterial en los resultados consolidados de la compañía para 2025 y conllevará la desconsolidación contable de las sociedades involucradas.

En 2017, Dreams adquiripó por US$ 26 millones los casinos Thunderbird Fiesta Casino Benavides (Lima), Sun Nippon (Luxor Lima y Mystic Cusco), Interstate Gaming del Perú (Luxor Tacna) y Thunderbird Salsa´s.

Dreams y su desplome digital en Perú y su apuesta física en Chile

Esta decisión se da en un contexto de resultados mixtos para la compañía en la región. Según su balance financiero del segundo trimestre de 2025, Dreams registró ingresos globales por US$ 73,908 millones, un crecimiento de 3% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, sus utilidades cayeron 26%, alcanzando los US$ 3,785 millones.

En ese mismo periodo, los ingresos de los casinos en Perú crecieron 17%, mientras que en Chile aumentaron 5%. Sin embargo, el segmento de apuestas online en el mercado peruano registró una caída de 52%, según el reporte enviado por la compañía a sus accionistas.

Mientras concreta su salida parcial de Perú, Dreams avanza en su expansión física en Chile. En agosto, la empresa anunció el inicio de la construcción de un nuevo casino en Talca, región del Maule, con una inversión estimada de US$ 21 millones. El complejo proyecta su apertura para noviembre de 2026.

Dreams es uno de los tres grandes operadores de casinos en Chile, junto a Marina del Sol y Enjoy. Y es que posee 22 permisos de operación, de los cuales nueve son en Chile y seis en Perú (ahora dos tras la venta a Cirsa). Cuatro están en Colombia y en Argentina y Panamá poseen uno cada uno.