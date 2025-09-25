Mariana Contreras, subgerente de Negocios de Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa (SAB), señala que es fundamental contar con un fondo de emergencia, invertir bajo una estrategia diversificada y mantenerse informado sobre las fluctuaciones del tipo de cambio.

¿Comprar dólares o pagar un crédito?

Para Rossana Gallesio, especialista en finanzas, la respuesta depende de tus objetivos y de tu situación financiera actual.

“Lo más inmediato suele ser comprar dólares, porque luce atractivo si buscas diversificación o si esperas que en el mediano o largo plazo la divisa suba. También si tienes previsto un gasto futuro en dólares, como estudios o viajes”, señala Gallesio.

Sin embargo, advierte que si el dinero extra no tiene un uso concreto, la alternativa más rentable suele ser amortizar un crédito en soles, pues los préstamos personales cargan intereses altos.

“Siempre primero cubre deudas caras, luego diversifica tus ahorros”, resaltó.

¿Qué conviene si tienes un crédito hipotecario?

¿Amortizar, ahorrar o un mix?

Contrera, del Grupo Coril, resalta que adquirir dólares cuando el tipo de cambio es más competitivo puede representar un ahorro importante. “Si tienes compromisos futuros en moneda extranjera, como estudios o viajes, anticiparte te permitirá evitar pagar más por la misma cantidad de divisas”.

En el caso de un crédito vehicular o hipotecario en dólares, Gallesio recomienda amortizar siempre, sobre todo si la tasa de interés es elevada y no tienes ahorros.

Aun así, sugiere mantener un pequeño colchón en dólares para cubrir gastos futuros en esa moneda o protegerse de variaciones del tipo de cambio.

“Se puede hacer un mix: amortiza la deuda prioritaria y guarda un fondo mínimo en dólares”, explica.

Por su parte, para quienes perciben ingresos en divisa extranjera, la estrategia es la diversificación: convertir a soles lo necesario para los gastos locales y mantener una parte en dólares como ahorro.

“Una proporción práctica podría ser 70-80% en soles y 20-30% en dólares, si la mayoría de tus gastos son locales”, sugiere Gallesio.

Fondo de emergencia: incluso con deudas

Aunque las deudas suelen tener prioridad, la especialista subraya que no se debe descuidar el fondo de emergencia.

“Si no tienes nada de reserva, cualquier imprevisto puede obligarte a endeudarte más caro. Una meta mínima es tener un mes de gastos en una cuenta líquida antes de amortizar agresivamente”, recomienda.

Ahorrar no es solo guardar dinero: es ganar tranquilidad para el futuro y libertad para tomar mejores decisiones hoy.

Factores para decidir

Las claves, según Gallesio, son:

• La tasa de interés de tu deuda (si supera el 10% anual, amortiza primero)

• Tu horizonte de uso del dinero (viajes, estudios, inmuebles)

• La volatilidad del tipo de cambio

• La moneda en que recibes tus ingresos

• Tu tolerancia al riesgo: especular con dólares vs. certeza de reducir deuda

Impacto del dólar en la vida cotidiana

La especialista recuerda que la variación del dólar afecta gastos de todos los días:

• Viajes: pasajes y hoteles suben o bajan según tipo de cambio.

• Compras online: la conversión puede encarecer tus consumos.

• Servicios internacionales: plataformas como Netflix, Spotify o software en la nube fluctúan mes a mes.

Si recibes ingresos en dólares, pagar estos servicios directamente en esa moneda puede protegerte de variaciones.

La variación del dólar afecta gastos de todos los días.

Errores comunes

• Comprar dólares “porque están baratos” sin objetivo claro.

• No amortizar deudas con intereses altos primero.

• No contar con un fondo de emergencia.

• Convertir todos los ahorros a una sola moneda.

• Aumentar el consumo porque el dólar está bajo.

Para quienes recién empiezan, Gallesio sugiere una fórmula simple: 70% en soles y 30% en dólares, y conforme crezcan los ahorros, explorar instrumentos más sofisticados como depósitos a plazo, fondos mutuos o la propia CTS.

¿Amortizar o priorizar liquidez?

La regla práctica:

• Si la deuda es muy cara (más de 15% anual), paga primero.

• Si la deuda es baja y no tienes colchón, ahorra primero.

En un contexto como el peruano, con alta volatilidad del tipo de cambio y créditos personales caros, Gallesio recomienda: “Primero reduce deuda cara y asegura un fondo de emergencia mínimo. Después, diversifica en soles y dólares para protegerte de riesgos futuros”.