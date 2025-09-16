Los minicréditos se han convertido en una solución financiera cada vez más popular para aquellos que necesitan un préstamo rápido y sin complicaciones en el país.

En este escenario, la Fintech Enazul (antes Préstamo Feliz) espera colocar más de S/ 50 millones al cierre del presente año, señaló Carlos Farro, CEO de Capital Pacífico dueña de esta marca.

La empresa se ha especializado en ofrecer préstamos o créditos a trabajadores del sector público a través de convenios institucionales por montos bajos o minicréditos, desde S/ 1,000 a S/ 50,000, con plazos de pago que van desde los 30 días hasta los 48 meses.

“La Fintech Enazul utiliza big data y software especializado que le han permitido crecer de manera importante en la plaza limeña”, sostuvo Farro.

¿Cuál es el objetivo?

El directivo informó que tienen 13 convenios firmados con instituciones públicas y el objetivo es llegar a más de 20 convenios al cierre del presente año, sostuvo.

“Estamos expandiendo nuestras operaciones al interior del país. Atendemos en el norte, con HUB en Chiclayo y próximamente estamos inaugurando oficinas en el centro con Hub en Huancayo y en la segunda mitad de este año iniciamos nuestros servicios en el sur del país con centro de operaciones en Arequipa”, indicó.

A marzo del 2025, tienen aproximadamente 5,000 clientes con un saldo de deuda promedio de S/ 7,500, en un plazo de 36 meses y una tasa de morosidad menor al 8%. Otra meta es colocar más de S/ 70 millones al cierre del año 2026.