La cadena de entretenimiento cinematográfico Cineplanet negó haber sufrido una vulneración en sus sistemas informáticos, luego de que en un foro clandestino de la dark web se publicara un supuesto archivo con datos de más de dos millones de sus clientes en el Perú.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la empresa afirmó que “la base de datos de Cineplanet no ha sido vulnerada” y que sus auditorías de seguridad no reportan accesos indebidos. Asimismo, aclaró que no almacenan información sensible de las tarjetas bancarias, como el código CVV ni la fecha de expiración, reduciendo el riesgo de un eventual fraude financiero.

La polémica surgió tras un mensaje en el foro DarkForums, donde un usuario identificado como massdefacebh afirmó haber filtrado información de clientes que incluiría nombres, correos electrónicos, números de DNI y hasta detalles de tarjetas bancarias. El supuesto hacker, recién registrado en septiembre de 2025, compartió un enlace en Mediafire acompañado de la advertencia: “WE DON’T PLAY”.

De confirmarse, se trataría de una de las mayores filtraciones de datos vinculadas a una empresa de entretenimiento en la región. Sin embargo, Cineplanet insistió en que sus sistemas permanecen protegidos y reafirmó su compromiso de fortalecer sus políticas de ciberseguridad.

Expertos en seguridad digital advierten que, incluso si los datos publicados fueran reales, los usuarios deben tomar medidas preventivas como cambiar sus contraseñas, activar la verificación en dos pasos y monitorear con frecuencia los movimientos en sus cuentas bancarias.

La denuncia en DarkForums generó alarma entre los clientes, en un contexto donde los ataques cibernéticos y la venta de datos personales en la web profunda son cada vez más frecuentes. Hasta la fecha no hay usuarios que hayan reportado robos en sus cuentas bancarias.