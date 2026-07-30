Agentes migratorios de Estados Unidos habrían utilizado búsquedas en Google para seleccionar los lugares donde realizar redadas en el área metropolitana de Los Ángeles, según nuevas pruebas incorporadas a una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

La documentación, entregada ante un tribunal federal de California, corresponde a los operativos ejecutados en junio del año pasado como parte de la primera gran ofensiva migratoria impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la demanda, los agentes recurrían a las denominadas “patrullas móviles”, que elegían establecimientos de manera aleatoria para efectuar intervenciones, una práctica que, según los demandantes, evidencia el uso de perfilamiento racial.

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“En dichas operaciones, los demandados (las autoridades migratorias) no alegan que los agentes tengan un objetivo específico de actuación policial. Más bien, los agentes recorren las comunidades en busca de posibles sospechosos” , señala la moción a la que tuvo acceso EFE.

Lavadero elegido tras una búsqueda en Google

Entre las pruebas figura el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza sobre una redada realizada el 18 de junio de 2025 en un lavadero de autos de Whittier, en el condado de Los Ángeles.

Según su declaración, el equipo buscó en Google los lavaderos de vehículos cercanos y escogió el establecimiento porque aparecía entre las ubicaciones más próximas al lugar donde se encontraban desplegados.

Durante ese operativo fue retenido uno de los demandantes, un ciudadano estadounidense de origen latino, mientras los agentes verificaban su situación migratoria.

Documentos judiciales sostienen que agentes migratorios recurrieron a Google para escoger algunos de los lugares donde realizaron redadas en Los Ángeles. Foto: EFE.

Asimismo, las nuevas evidencias incluyen grabaciones de cámaras corporales en las que, según los demandantes, se escucha a agentes utilizar expresiones racistas para referirse a personas de apariencia latina y de bajos ingresos o de clase trabajadora.

La ACLU sostiene que este material demuestra que los operativos ordenados por la administración Trump sirvieron como pretexto para realizar detenciones basadas en criterios raciales.

Las pruebas forman parte de una solicitud presentada ante la justicia para obtener una medida cautelar que limite las redadas migratorias, las cuales se han intensificado en las últimas semanas en barrios de mayoría latina de Los Ángeles.

Con información de EFE.