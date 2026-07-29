La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reforzado los operativos migratorios en aeropuertos del país, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan detenciones de personas con visas vencidas en áreas como los mostradores de facturación y las puertas de embarque, informó este martes The New York Times.

Según el diario estadounidense, las acciones se han desplegado durante las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos y han alcanzado a ciudadanos de más de una docena de países. Entre los intervenidos figuran trabajadores del sector tecnológico y cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

“Esta Administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar, a menos que sea para deportarse voluntariamente” , señaló al diario el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuya supervisión opera el ICE, que ejecuta la campaña de arrestos puesta en marcha por Trump.

Los operativos migratorios en aeropuertos

La agencia no confirmó al diario si había ampliado el programa de arrestos ni cuántas personas han sido detenidas en los aeropuertos por tener el visado caducado.

No obstante, el aumento de los arrestos en los aeropuertos ocurre en momentos en que se intensifican las detenciones con el objetivo de alcanzar 2,000 arrestos diarios, aproximadamente el doble de los registrados a principios de este año.

Entre los arrestos recientes en aeropuertos figura el de la ecuatoriana Chantal Morales Rojas, de 27 años, detenida el pasado 20 de julio cuando intentaba viajar de Denver a Oakland, California.

Al escanear su tarjeta de embarque saltó una alarma, por lo que tuvo que esperar y poco después fue interceptada por dos agentes vestidos de civil.

La detención de Morales Rojas, que entró legalmente a EE. UU. en 2023 en un programa de intercambio, fue grabada en video y se hizo viral en las redes sociales.

Antes de que finalizara su programa de intercambio, el 4 de enero, la ecuatoriana había presentado una solicitud para permanecer en el país. Un juez le impuso una fianza de US$ 3,000 y se espera que salga mañana después de que abrir una cuenta en GoFundMe para cubrir sus gastos legales.

Las intervenciones se realizan en terminales aéreas de Estados Unidos y alcanzan a viajeros con visas vencidas, según un reporte de The New York Times. Foto: EFE.

Arrestos sin discriminar nacionalidad

Los arrestos del ICE en los aeropuertos no han discriminado nacionalidades, como muestra el caso ocurrido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde fue arrestada una ciudadana ucraniana el miércoles de la semana pasada.

Iryna Gorb, que lleva más de diez años viviendo en California, fue detenida tras regresar de un viaje a Portland, informó el senador estatal Scott Wiener, quien ha ayudado a facilitarle asistencia legal.

La detención fue captada en video por la concejala de Richmond (California) Doria Robinson, que mostró a los agentes deteniendo a Gorb dentro del aeropuerto mientras ella gritaba pidiendo ayuda y decía que era ucraniana.

El DHS dijo en un comunicado que Gorb excedió el tiempo permitido de su visa y permaneció en Estados Unidos de “manera ilegal” durante 15 años, por lo que permanecerá bajo custodia del ICE a la espera del proceso de deportación.

Asimismo, The New York Times reportó la detención de una mujer ugandesa, usuaria de silla de ruedas y con una solicitud de asilo pendiente, así como la de un ingeniero originario de la India que esperaba la renovación de su permiso de trabajo.

El abogado migratorio Charles Kuck aseguró al diario que, en casi cuatro décadas de ejercicio profesional, no había observado un nivel similar de intervenciones en aeropuertos y afirmó que este tipo de casos se está volviendo cada vez más frecuente.

Con información de EFE.