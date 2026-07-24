La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la imposición de nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% a las importaciones provenientes de 60 países y economías, al concluir que sus esfuerzos para combatir el trabajo forzoso son insuficientes . Entre los países figura el Perú.

La decisión, comunicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), sustituirá el arancel temporal global del 10% que vence este viernes y representa un nuevo capítulo en la política comercial impulsada por Trump desde su retorno a la Casa Blanca.

Los nuevos gravámenes contemplan un arancel adicional de 10% para las importaciones de 17 economías y de 12.5% para otras, mientras que, en determinados socios comerciales, las tasas variarán según el tipo de producto.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump dice que evalúa lanzar un “ataque masivo” contra Irán

Países alcanzados

En América Latina, México, Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentarán un arancel adicional del 10%, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana estarán sujetos a un gravamen de 12.5%.

Por su parte, las 27 economías de la Unión Europea recibirán un arancel conjunto de 10%. La lista también incluye a India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá y el Reino Unido, aunque en algunos casos las tarifas dependerán del origen y la categoría de los bienes importados.

China no figura en este nuevo paquete debido a que ya está sujeta a un régimen arancelario específico con tasas superiores.

Estados Unidos aplicará nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% a importaciones de 60 países y economías. Foto: EFE.

La justificación de Washington

La medida se sustenta en investigaciones iniciadas en marzo por la USTR al amparo de la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, con el objetivo de evaluar si las políticas de distintos países para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso perjudican a empresas y trabajadores de Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Trump revela quién en su staff “está dirigiendo Venezuela mejor que nadie”

Tras concluir el proceso de investigación y consultas con los gobiernos involucrados, la oficina del representante comercial determinó que existían fundamentos para aplicar nuevas medidas comerciales.

La política arancelaria de Trump ha sido uno de los pilares de su agenda económica desde enero de 2025. Luego de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto gran parte de sus aranceles globales, la Administración recurrió a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.

Con información de EFE.