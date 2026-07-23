La Casa Blanca evitó confirmar este jueves si existen conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, sobre una eventual candidatura del dirigente suizo para asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Consultada sobre la información publicada por el New York Post, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que no puede confirmar si ambos trataron ese asunto, aunque remarcó que Trump mantiene una comunicación frecuente con Infantino y valora su gestión al frente del organismo rector del fútbol mundial.

“No sé si él y el presidente han hablado de eso. No he estado presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni y por lo que ha hecho con la FIFA”, declaró durante una rueda de prensa.

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Las declaraciones surgen luego de que el New York Post informara que Trump estaría promoviendo a Infantino como candidato para suceder al portugués António Guterres al frente de la ONU.

La cercanía entre ambos ha generado cuestionamientos durante el Mundial de Fútbol, especialmente después de que Trump revelara que llamó a Infantino para solicitar el retiro de la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había sido expulsado en los dieciseisavos de final.

Karoline Leavitt destacó la estrecha relación entre Trump e Infantino y elogió el éxito del Mundial en Estados Unidos. Foto: EFE.

De acuerdo con el citado medio, Trump considera que Infantino, de 56 años, cuenta con reconocimiento internacional y capacidad para generar consensos entre distintos actores.

Destacan impacto del Mundial

En la misma conferencia, Leavitt destacó el balance positivo que, a juicio de la administración estadounidense, dejó la realización del Mundial de Fútbol en el país.

Según indicó, el torneo impulsó la actividad económica en distintas ciudades y permitió proyectar una imagen favorable de Estados Unidos a nivel internacional. Añadió que Trump agradece a Infantino el trabajo realizado para concretar la organización del campeonato.

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El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para reemplazar a António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de diciembre. El candidato deberá obtener primero la recomendación del Consejo de Seguridad —donde Estados Unidos cuenta con poder de veto— y posteriormente la aprobación de la Asamblea General.

Durante sus dos periodos presidenciales, Trump ha mantenido una relación distante con Naciones Unidas y ha cuestionado el rol de varios organismos multilaterales. Entre otras decisiones, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, anunció la salida del país de la Organización Mundial de la Salud y abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

Con información de EFE.