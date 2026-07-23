El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que evalúa lanzar un “ataque masivo” contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, dijo el presidente.

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Trump cuenta con el apoyo de Israel para una operación

Trump se mostró confiado en que Israel “se uniría en dos minutos” si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.

expresó.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

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Donald Trump.
Donald Trump.

La Cámara de representantes de EE.UU. vota en contra de la guerra

Entretanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves por segunda vez una resolución de carácter simbólico para presionar al presidente Trump a detener la guerra en Irán.

La votación salió adelante por 214 votos frente a 208 gracias a que cuatro congresistas de la mayoría republicana se unieron a la oposición demócrata.

“Esta votación nos exige encontrar la fuerza para enviar un mensaje claro y contundente a este presidente de los Estados Unidos: el Congreso reafirma nuestra autoridad en materia de guerra. Esta guerra debe terminar”, aseguró la impulsora de la resolución, la demócrata Pramila Jayapal, antes de la votación.

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Dieciocho soldados han muerto desde que comenzaron las operaciones en febrero y el Departamento de Guerra informó el lunes de que cerca de 100 efectivos han resultado heridos en las últimas dos semanas durante la actual escalada del conflicto, que complica los esfuerzos para negociar un acuerdo de paz.

Estas votaciones sirven para invocar la llamada Resolución de Poderes de Guerra, una ley que limita la capacidad del presidente para ordenar operaciones militares sin autorización del Congreso, aunque Trump puede vetarla.

Con información de EFE

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