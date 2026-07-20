Las acciones de Grupo Comercial Chedraui han caído un 27% debido al temor que generan las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que están afectando la actividad de la cadena de supermercados, según analistas.

La compañía opera cerca de 400 tiendas en Estados Unidos, que representan más de la mitad de sus ventas, incluidas sucursales en estados como Nevada y Texas, donde se han registrado altos niveles de detenciones relacionadas con inmigración.

“Este segmento de ingresos en EE.UU. se ha visto muy afectado por las políticas migratorias estadounidenses, que inciden en el consumo de la comunidad hispana, el principal nicho de mercado de Chedraui en la región, especialmente en California y Texas”, afirmó Ariel Méndez Velázquez , analista de Banco Ve Por Más.

Grupo Comercial Chedraui opera cerca de 400 tiendas en Estados Unidos, que representan más de la mitad de sus ventas, incluidas sucursales en estados como Nevada y Texas.

Una investigación publicada este año por la Escuela Wharton concluyó que el endurecimiento de la política migratoria durante la administración Trump ha provocado una disminución tanto del tráfico de clientes como del gasto en comercios orientados al consumidor.

La caída de Chedraui contrasta con el avance cercano al 4% del principal índice bursátil mexicano en lo que va del año.

El consumidor latino “ya no quiere salir tanto como antes” debido a las redadas migratorias, señaló Antonio Hernández, analista de Actinver. “Al final, el factor migratorio hace que los consumidores gasten menos”.

Acciones mexicanas con peor desempeño | Rentabilidad total (%) año a la fecha

Las ventas comparables en EE.UU., donde la empresa opera bajo las marcas Smart & Final, El Super y Fiesta Mart, probablemente cayeron alrededor del 2.3% interanual en el segundo trimestre, según una estimación de Bloomberg Intelligence. La compañía publicará sus resultados trimestrales el 22 de julio, tras el cierre del mercado.

Chedraui, que no respondió a solicitudes de comentarios, había advertido anteriormente que las políticas migratorias estaban afectando su negocio.

Durante la presentación de resultados de abril, el director ejecutivo, José Antonio Chedraui Eguía , afirmó que las ventas en EE.UU. “siguen viéndose afectadas por el endurecimiento de los controles migratorios”. No obstante, agregó que esperaba una mejora en las operaciones y la rentabilidad gracias a medidas como un mayor control de gastos.

En el primer trimestre, las ventas comparables de Chedraui USA disminuyeron un 2.8% en dólares frente al mismo período del año anterior. Las ventas totales en EE.UU. también cayeron un 2.6% en la misma comparación.

A ello se suma que los clientes de Chedraui en EE.UU. enfrentan un aumento en los precios de los combustibles, lo que los obliga a recortar otros gastos, según Méndez .

La empresa también enfrenta dificultades en el mercado mexicano, ya que muchas de sus 700 tiendas se concentran en el sur del país, una región que ha registrado una disminución en el número de visitantes debido a un entorno más desafiante para el turismo, añadió la analista.