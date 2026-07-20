El consumidor latino “ya no quiere salir tanto como antes” debido a las redadas migratorias, señaló Antonio Hernández, analista de Actinver.
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Agencia Bloomberg
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La ofensiva migratoria del presidente Donald Trump está provocando el peor desplome bursátil del año en la Bolsa Mexicana de Valores.

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