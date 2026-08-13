La alianza permitirá a Galgo reforzar su apuesta en la industria conocida como gig-economy, o de trabajos por encargo, mediante el desarrollo conjunto de un producto que ofrecerá crédito más barato exclusivamente a los repartidores de Uber.
La alianza permitirá a Galgo reforzar su apuesta en la industria conocida como gig-economy, o de trabajos por encargo, mediante el desarrollo conjunto de un producto que ofrecerá crédito más barato exclusivamente a los repartidores de Uber.
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Agencia Bloomberg
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Uber Technologies Inc. está invirtiendo en una fintech chilena especializada en financiar la compra de motocicletas, como parte de su más reciente expansión en el negocio de crédito para vehículos.

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