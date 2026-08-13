La empresa estadounidense apuesta por Galgo, una compañía fundada hace ocho años que ha aprovechado el fuerte crecimiento de la demanda de motocicletas en México y Colombia, además de su mercado de origen, Chile.

La operación con Uber representa la mayor inversión de capital realizada por un solo inversionista en la historia de Galgo, dijo Sebastián Parot , cofundador y codirector ejecutivo de la empresa, en una entrevista en Santiago, sin revelar detalles.

La alianza permitirá a Galgo reforzar su apuesta en la industria conocida como gig-economy, o de trabajos por encargo, mediante el desarrollo conjunto de un producto que ofrecerá crédito más barato exclusivamente a los repartidores de Uber, dijo Parot .

Uber ha ampliado su presencia en el financiamiento de vehículos en otros mercados. (Foto referencial: Freepik)

Las motocicletas representan una proporción mucho mayor del mercado de vehículos en Latinoamérica que en Europa o EE.UU. Decenas de miles de mototaxis se abren paso día a día entre el congestionado tráfico de la región.

“La moto es parte de la cultura porque es una solución muy buena que apela al 60% de la población que no puede acceder a un auto”, dijo Parot . “Una moto es una herramienta de trabajo, y también es la mejor forma de transporte que le queda muy cómoda, con una cuota que puede pagar”.

El financiamiento de Galgo permite a las personas invertir en una herramienta de trabajo y aumentar sus ingresos, en lugar de ser simplemente otra modalidad de crédito al consumo, agregó Parot. Las ventas de motocicletas están creciendo a tasas de dos dígitos en varios países, según la asociación regional del sector Alianza MotoLatam.

“Para el 70% de la población latinoamericana, un auto es prohibitivo”, dijo Parot .

Galgo planea expandirse a un cuarto país latinoamericano en el primer trimestre de 2027, dijo Parot en una entrevista en Santiago. Se negó a revelar cuál será.

Uber también ha ampliado su presencia en el financiamiento de vehículos en otros mercados. En 2024, por ejemplo, invirtió en la fintech de movilidad Moove como parte de una ronda de US$ 100 millones que valoró a la compañía en US$ 750 millones.

Bank of America asesoró a Galgo en la operación con Uber. La fintech ha otorgado más de US$ 400 millones en créditos hasta la fecha y comenzó a ser rentable en el último año. La empresa espera alcanzar ingresos anualizados de US$ 500 millones hacia 2030, frente a unos US$ 100 millones actualmente. La alianza con Uber también permitirá a Galgo aumentar sus inversiones en tecnología, datos e inteligencia artificial, dijo Parot.

Galgo comenzó como una fintech llamada Migrante que otorgaba créditos a venezolanos excluidos del mercado tradicional de préstamos en Chile. Su enfoque en las motocicletas surgió en parte tras la caída del financiamiento en 2022 que siguió al auge del capital de riesgo en Latinoamérica.

“Tomamos la decisión más difícil en nuestra compañía y cerramos todos los negocios menos motos porque no nos alcanzaba la plata para hacer todo”, dijo Parot. “Entonces si queríamos meternos fuertes en moto teníamos que ir ‘all in’ y eso significaba abrir México y Colombia”.

Chile representa ahora apenas el 2% del negocio de Galgo, aunque la empresa planea mantener su presencia en el país. En el corto plazo, Galgo prevé seguir expandiéndose por Latinoamérica y no descarta entrar junto con Uber en mercados fuera de la región, dijo Parot.

La empresa también se prepara para otra ronda de financiamiento en 2027.

“En Latam las oportunidades mas grandes son Brasil, que es siempre enorme, Guatemala con una demanda de motos súper interesante, y Argentina, que tiene un problema mas allá de la moto, pero es un mercado súper atractivo”, dijo Parot.