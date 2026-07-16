Uber acordó adquirir Delivery Hero por US$ 13,700 millones, una operación que, de concretarse, le permitirá asumir el control de PedidosYa, una de las principales plataformas de delivery que opera en Perú. La transacción aún debe ser aprobada por los accionistas de la firma alemana y recibir el visto bueno de las autoridades regulatorias.

Para el mercado peruano, el principal efecto será el cambio de propietario de PedidosYa. Aunque Delivery Hero venderá parte de sus negocios para facilitar las aprobaciones regulatorias, Perú no forma parte de ese grupo. Por ello, la plataforma continuará dentro de los activos que pasarán a manos de Uber una vez que la operación se cierre.

La empresa alemana acordó vender sus operaciones en 14 países —entre ellos España, Chile, Ecuador, Portugal y Suecia— al fondo estadounidense SSW Partners por alrededor de US$ 1,600 millones. Se trata, principalmente, de mercados donde coinciden las operaciones de Delivery Hero y Uber Eats. PedidosYa, que tiene presencia en Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, permanecerá dentro del negocio que adquirirá Uber.

Cómo está estructurada la operación

Uber presentó una oferta de 41.5 euros por acción de Delivery Hero, lo que valora a la empresa alemana en US$ 14,800 millones. Sin embargo, el desembolso efectivo asciende a US$ 13,700 millones porque la compañía estadounidense ya poseía cerca del 25% del capital de Delivery Hero, además de otros instrumentos financieros vinculados a la empresa.

La adquisición de Delivery Hero por parte de Uber está valorizada en US$ 13,700 millones y aún requiere la aprobación de accionistas y autoridades regulatorias. (Foto archivo)

El directorio de Delivery Hero respaldó por unanimidad la propuesta y anunció que recomendará a sus accionistas aceptar la oferta. Asimismo, Prosus, accionista con cerca del 17% del capital, ya comprometió su apoyo a la operación. Para concretarse, la oferta deberá superar el 50% de aceptación y obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Si recibe luz verde, la adquisición dará origen a una de las mayores empresas globales de movilidad y reparto a domicilio. Según las compañías, el grupo combinado tendrá presencia en 99 mercados y registró reservas brutas por US$ 236,000 millones durante 2025.

En Perú, Uber mantiene su negocio de movilidad, pero dejó de operar Uber Eats en 2020. Hasta el momento, ni Uber ni Delivery Hero han informado si la transacción implicará cambios en la marca, la operación o la estrategia de PedidosYa en el mercado peruano.