En el marco del Día del Padre, inDrive analizó el comportamiento de los viajes urbanos durante esta fecha y encontró tendencias específicas en los destinos más visitados y los horarios de mayor demanda, reflejando cómo se movilizan los peruanos durante una de las celebraciones más importantes del año.

El año pasado durante la misma fecha, las solicitudes de viaje crecieron casi 70% frente a un domingo regular, con dos franjas marcadas: entre las 12:00 y 2:00 p. m. y de 5:00 a 9:00 p. m.

El fenómeno no se limitó al domingo: desde la noche del viernes y sábado se registró el mismo comportamiento, una señal de que la celebración se extiende a todo el fin de semana, detalló la aplicación de movilidad urbana.

“El Día del Padre tiene un ritmo propio. No es una fecha de compras de último minuto, sino de encuentros: las familias se movilizan para almorzar juntas al mediodía y muchos vuelven a salir por la noche. Ese doble pico nos exige estar preparados en todo momento”, señaló Gonzalo Armas, Gerente de Movilidad Urbana de inDrive Perú.

“Detrás de cada uno de esos viajes hay alguien que quiere celebrar y, al mismo tiempo, conductores que encuentran en estas fechas una oportunidad real de generar más ingresos”, apuntó.

Aplicativo da a conocer los distritos limeños donde se registra mayor actividad. (Foto: InDrive)

Entre los destinos más visitados destacaron los aeropuertos de Lima, Arequipa y Trujillo, y centros comerciales como Plaza Norte, Mall Plaza, Mall del Sur y Jockey Plaza.

Un dato llamativo fue el de los terminales terrestres —ITTSABus, Emtrafesa y el Terminal Terrestre de Arequipa— y los cementerios, como Campo Fe Shangri-La, Campo Fe Huachipa y Parque del Recuerdo de Lurín, que registraron incrementos superiores al 1,000%, impulsados por los reencuentros familiares y por quienes aprovecharon la fecha para recordar a sus seres queridos.

A nivel de distritos, en Lima la mayor actividad se concentró en Comas, Independencia, San Miguel, Surco, Cercado, Villa María del Triunfo, Callao, Ate, Puente Piedra y La Molina.