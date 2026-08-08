La compañía espera cerrar 2026 con un crecimiento de entre 25% y 30%, tras ajustar su meta inicial por el contexto político. (Foto: Pancitos del Sur)
La compañía espera cerrar 2026 con un crecimiento de entre 25% y 30%, tras ajustar su meta inicial por el contexto político. (Foto: Pancitos del Sur)
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Sandra Reyes
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Pancitos del Sur se prepara para dar el mayor salto desde su creación. La empresa peruana, que hace seis años ingresó al mercado con una propuesta de pan artesanal congelado, trazó una hoja de ruta hacia el 2027 que apunta a duplicar su operación, fortalecer su e-commerce, ampliar su portafolio y mirar hacia la internacionalización. ¿Cómo planea lograrlo?

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