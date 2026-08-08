El nuevo plan llega en un contexto favorable para la compañía. En la primera mitad de 2026, Pancitos del Sur registró un crecimiento del 25% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por una mayor demanda de productos prácticos y el crecimiento del mercado de alimentos congelados. Con esa base, busca sostener su crecimiento en los próximos años.

El e-commerce cuadruplicó sus ventas frente al mismo periodo de 2025 tras el relanzamiento de su plataforma. (Foto: Pancitos del Sur)

Plan de inversión para duplicar la operación hacia 2027

Con el objetivo de duplicar su operación hacia 2027, Pancitos del Sur proyecta invertir entre US$80,000 y US$100,000. La empresa busca duplicar su tamaño y reforzar su presencia en el canal moderno, mientras espera cerrar 2026 con un crecimiento de entre 25% y 30%, luego de ajustar su proyección inicial por la incertidumbre política.

La inversión se destinará a ampliar la capacidad de almacenamiento y congelado de su planta en Surco, además de incorporar más personal y fortalecer sus procesos internos. Hoy la compañía produce 3,000 panes rellenos diarios, aunque sus instalaciones tienen capacidad para cuadruplicar ese volumen. “Queremos escalar sin comprometer la esencia; cada pancito es hecho a mano, imperfectamente perfecto“, afirmó Luis Enrique Raygada, fundador de la empresa.

Parte de los sabores del portafolio se comercializa exclusivamente a través del e-commerce. (Foto: Pancitos del Sur)

Crecimiento del e-commerce y canal moderno

El e-commerce se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de Pancitos del Sur en 2026. Tras relanzar su plataforma sobre Shopify, las ventas de este canal se cuadruplicaron frente al mismo periodo de 2025 y hoy representan cerca del 25% de la venta total. Luis Enrique Raygada destacó que la plataforma ofrece más de diez sabores, varios exclusivos para la venta online.

En paralelo, el canal moderno continúa siendo el principal frente comercial de la empresa con el 85% de las ventas, con presencia en Wong, Plaza Vea, Vivanda, Tottus y Rappi Turbo. El canal Horeca, orientado a cafeterías y markets, aporta el 5% restante. De cara a 2027, la compañía buscará duplicar su presencia en supermercados y ampliar su cobertura en Lima Metropolitana y provincias mediante aliados logísticos.

Ampliación del portafolio con nuevos lanzamientos

La innovación también forma parte de la hoja de ruta de Pancitos del Sur. En lo que va de 2026, la empresa incorporó a su portafolio los sabores queso paria con aceitunas verdes, lanzado en enero, y Caprese, presentado oficialmente en abril. Ambos se suman a la oferta de panes rellenos con la que la compañía busca diversificar su propuesta.

En los próximos meses, Pancitos del Sur incorporará nuevas variedades dulces y saladas, parte de las cuales se venderán exclusivamente a través de su e-commerce para fortalecer este canal de venta directa.

Pancitos del Sur se interesa en dos países para ingresar

Pancitos del Sur inició conversaciones para ingresar a Estados Unidos y Chile, mercados con los que busca dar sus primeros pasos en la internacionalización. La empresa apunta a llevar su propuesta de pan artesanal congelado fuera del Perú y abrir nuevas oportunidades de crecimiento a largo plazo.

El fundador de la compañía considera que el reconocimiento de la gastronomía peruana facilitará este proceso. “La comida peruana está en el top mundial y llegar con un pan artesanal peruano abre muchas puertas”, afirmó Luis Raygada, quien confía en concretar el ingreso a ambos mercados en la siguiente etapa de expansión de la empresa.