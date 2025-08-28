Grupo Nova fabrica equipos para panadería y gastronomía. (Foto: ADEX).
Como parte de sus planes de expansión en el rubro de producción y comercialización de equipos para panadería y gastronomía, concentra esfuerzos comerciales en activar negociaciones con potenciales clientes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

En ese sentido, la compañía introducirá a su portafolio una máquina de producción de masa madre, cuyo equipo producirá en forma sólida y líquida, en los próximos meses. La masa madre es un fermento natural compuesto de harina y agua, en el cual un proceso genera que las levaduras y bacterias se fermenten, aportando sabores, aromas y texturas.

“El boom de la industria panadera en la actualidad es trabajar con masa madre pues, al no necesitar ningún tipo de levadura añadida, produce un alimento más saludable. Es regresar al estilo artesanal”, indicó el coordinador de Servicios Especiales de la firma, Jaime Hinojosa, a la .

Portafolio y destinos de Grupo Nova

Actualmente, el . “Nos enfocamos tanto en las grandes empresas como en el panadero pequeño, trabajamos para todo tipo de emprendedor. Además, ofrecemos soluciones particulares a pedido”, manifestó el representante.

De esta manera, el 85% de su producción se comercializa en el mercado local, principalmente, a panaderías y pastelerías. En tanto, el 15% se dirige al exterior, específicamente, a Estados Unidos, Panamá, México, Italia, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, y a algunos países de África.

