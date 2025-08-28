Como parte de sus planes de expansión en el rubro de producción y comercialización de equipos para panadería y gastronomía, Grupo Nova concentra esfuerzos comerciales en activar negociaciones con potenciales clientes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

En ese sentido, la compañía introducirá a su portafolio una máquina de producción de masa madre, cuyo equipo producirá en forma sólida y líquida, en los próximos meses. La masa madre es un fermento natural compuesto de harina y agua, en el cual un proceso genera que las levaduras y bacterias se fermenten, aportando sabores, aromas y texturas.

“El boom de la industria panadera en la actualidad es trabajar con masa madre pues, al no necesitar ningún tipo de levadura añadida, produce un alimento más saludable. Es regresar al estilo artesanal”, indicó el coordinador de Servicios Especiales de la firma, Jaime Hinojosa, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

El 85% de la producción de Nova se dirige al mercado local y el 15% se destina a la exportación. (Foto: ADEX).

Portafolio y destinos de Grupo Nova

Actualmente, el Grupo Nova fabrica hornos rotativos de diferentes capacidades, amasadoras de 15, 25, 50, 75 y 100 kilogramos de harina, batidoras para 15, 30 y 60 litros, sobadoras de masa, licuadoras industriales, rebanadoras de pan de molde, divisoras manuales de mesa y pedestal, molinos de pan, cámaras de fermentación, coches de horneo en acero inoxidable, bandejas de aluminio, entre otros. “Nos enfocamos tanto en las grandes empresas como en el panadero pequeño, trabajamos para todo tipo de emprendedor. Además, ofrecemos soluciones particulares a pedido”, manifestó el representante.

De esta manera, el 85% de su producción se comercializa en el mercado local, principalmente, a panaderías y pastelerías. En tanto, el 15% se dirige al exterior, específicamente, a Estados Unidos, Panamá, México, Italia, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, y a algunos países de África.

